Abbiamo finalmente buone notizie anche per gli utenti europei che sono in possesso di un Huawei Mate 10, se consideriamo il fatto che lo smartphone sta iniziando a ricevere il famoso aggiornamento 189 anche nel Vecchio continente. Poche settimane fa, infatti, avevamo parlato sul nostro magazine della disponibilità di un nuovo pacchetto software, la cui disponibilità come al solito era stata riscontrata in un primo momento in Cina. Ebbene, la novità di oggi 30 novembre è che a giorni (se non addirittura ad ore) faremo questo step anche in Italia.

Anticipazioni sull’aggiornamento 189 per Huawei Mate 10 in Italia

La conferma ci è arrivata poco fa da Huawei Central, con cui possiamo comprendere cosa aspettarci dal nuovo aggiornamento per Huawei Mate 10. In sostanza, questo aggiornamento porta la patch di sicurezza mensile rilasciata a settembre 2020. Il produttore asiatico ha inizialmente lanciato lo smartphone Mate 10 sul mercato con EMUI 8.0 e ha inviato due aggiornamenti principali: EMUI 9.0 ed EMUI 10. Tuttavia, la famiglia non è idonea per EMUI 10.1 o versioni successive di questo pacchetto software.

Cosa dobbiamo aspettarci a questo punto? Secondo le informazioni recuperate, se da un lato i tecnici hanno distribuito regolarmente patch di sicurezza mensili agli utenti in possesso di un Huawei Mate 10 fino ad oggi, allo stesso tempo questo pacchetto software di settembre 2020 potrebbe essere l’ultimo firmware ufficiale, almeno sulla carta. A detta della fonte, infatti, il normale ciclo di upgrade per questo dispositivo risulta ormai completato. Fermo restando che siano sempre possibili variazioni sul tema.

Al momento, infatti, nulla è certo perché gli smartphone Huawei ricevono normali patch di aggiornamento anche dopo il completamento del loro abituale livello di aggiornamento. Staremo a vedere se sarà così anche per Huawei Mate 10 tra la fine del 2020 e lo scorcio iniziale del 2021. Intanto preparatevi al firmware 189, che non dovrebbe rivoluzionare la vostra esperienza di utilizzo.