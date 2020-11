Ci sono diverse buone ragioni per provare oggi stesso la nuova patch che, a quanto pare, da alcune ore a questa parte è stata messa a disposizione di coloro che si ritrovano con un Huawei Mate 10. In particolare, rispetto all’ultimo segnale giunto dal produttore asiatico sotto questo punto di vista, è trascorso un mese e mezza. Era fine settembre quando sulle pagine di OM abbiamo trattato un aggiornamento per la serie commercializzata tre anni fa. Cerchiamo di capire, dunque, di cosa si tratti, secondo le informazioni che sono disponibili il 7 novembre.

Il nuovo aggiornamento di novembre 2020 per Huawei Mate 10

Un approfondimento in merito ci arriva da Huawei Central, secondo cui per l’occasione è stato rilasciato l’aggiornamento con patch di luglio per Huawei Mate 10. A prescindere dalla “non freschezza” del pacchetto software, si tratta di un intervento apprezzabile per il pubblico. Se non altro, per l’età di questo device. Almeno sulla carta, non possiamo aspettarci più di qualche intervento in ottica sicurezza e al più per rendere migliori le prestazioni generali del dispositivo in questione.

Dunque, non aspettatevi grandi colpi di scena una volta scaricato il nuovo aggiornamento di luglio 2020 con patch EMUI 10.0.0.189 per i vostri Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro, anche se il peso del pacchetto software superiore ai 600 MB potrebbe indicarci teoricamente qualcosina di più rispetto al solito upgrade per sicurezza e prestazioni generali dei modelli coinvolti. Non è un caso che su AndroidUp in questi giorni si parli di passi in avanti anche sulla durata della batteria. Su questo, però, invito tutti alla cautela e a giudizi più attendibili tra qualche giorno.

Qualora abbiate già provato il nuovo aggiornamento 189 per Huawei Mate 10, riportate pure le vostre sensazioni post download qui di seguito, nell’area commenti, per illustrare al meglio la situazione.