L’OEM cinese ha iniziato la diffusione dell’aggiornamento ad EMUI 12 stabile per gli utenti in possesso del Huawei Mate 10 nel mercato globale. Come riportato da ‘huaweicentral.com‘, la società ha aperto il programma di beta testing lo scorso mese per il Mate 10 Pro, senza ancora rilasciare una sola build beta. D’altra parte, lo smartphone Huawei Mate 10 ha comunicato a ricevere la versione stabile dell’EMUI 12 anche senza iscriversi al programma di beta testing.

Per i proprietari dell’ammiraglia questo è davvero un momento a dir poco storico, in quanto stanno afferrando l’ultimo importante aggiornamento del sistema operativo. Secondo le informazioni in nostro possesso, l’aggiornamento EMUI 12 stabile del Huawei Mate 10 è in arrivo con il numero di build 12.0.0.223 (C432E2R1P1). Il pacchetto ha un peso di circa 4,17GB, come pochi altri nella storia. Lanciato nel lontano 2017, il Huawei Mate 10 è dotato di uno schermo da 5.90 pollici con risoluzione di 2560 x 1440 pixel, è spinto dal processore HiSilicon Kirin 970, con 4GB di RAM e 64GB di storage interno (la batteria ha una capacità di 4000mAh, che permetteva di arrivare senza troppi pensieri alla fine della giornata).

In termini software, il dispositivo è stato fornito di fabbrica con EMUI 8.0, ed è successivamente passato per le versioni EMUI 9.0, 9.1 e 10. Posteriormente è presente una fotocamera da 20MP, mentre davanti c’è una selfie-cam da 8MP. Specifiche che adesso suonano un po’ strane, ma che all’epoca fecero del Huawei Mate 10 un device su cui valeva la pena investire i propri soldi. Voi avete ancora questo terminale e siete contenti di poter presto accogliere l’aggiornamento stabile all’EMUI 12? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

