Una volta chiarite le accuse di strupro per Maradona, soffermiamoci sulla particolare richiesta fatta da Diego per il figlio Dieguito Fernando Maradona. Come riportato da ‘gonfialarete.com‘, a distanza di qualche giorno dalla morte, il Pibe de Oro avrebbe inviato un messaggio vocale su WhatsApp a Mario Baudry, attuale compagno di Veronica Ojeda, nonché madre di Dieguito Fernando Maradona. La leggenda argentina ha parlato dell’ex compagna in toni molto affettuosi, facendo una richiesta a Baudry sul figlio Dieguito Fernando Maradona.

Nonostante l’aquilone galattico abbia egli stesso ammesso di avere una montagna di figli, nella nota vocale avrebbe letteralmente pregato l’attuale compagno di Veronica Ojeda di prendersi cura di lei e del suo angelo (chiaro il riferimento al suo figlio più piccolo), che non ha paragoni con niente. Sono tanti i bambini di Diego, ma questo – a sua detta – gli avrebbe tolto l’ultimo ‘capello grigio’. Il messaggio si chiude con l’invio di un abbraccio virtuale, a dimostrazione dell’uomo che è stato Diego. Formalmente il numero 10 ha lasciato questa terra per via di un edema polmonare causato da un’insufficienza cardiaca acuta, anche se dall’Argentina fanno sapere che sono ancora tanti gli aspetti da chiarire sulla sua morte (ci sarebbero delle ore di ‘buio’ in cui sarebbe stato incautamente lasciato solo, su cui verrà fatta senz’altro luce nei prossimi giorni).

In ogni caso, si dice che chi sia sul punto di morire possa avvertirlo, cosa che spiegherebbe lo strano messaggio vocale inoltrato da Diego a Mario Baudry con la richiesta fatta per il figlio Dieguito Fernando Maradona, che ricordiamo essere nato nel 2013 ed avere appena 7 anni (il piccolo ha purtroppo perso il madre in tenera età, un lutto dal quale speriamo possa riprendersi al meglio possibile). Come commentate tutta la questione? Fatecelo sapere scrivendoci attraverso il box qui sotto.