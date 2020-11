Doppio appuntamento con Vite in Fuga, la fiction con Claudio Gioè e Anna Valle che tornerà in onda oggi e domani su Rai2 con due nuove puntate in cui capiremo come evolveranno gli intrecci personali dei Caruana e, soprattutto, come andrà a finire per loro quando qualcuno scoprirà le loro nuove identità. L’appuntamento con Vite in Fuga si ripete oggi, 29 novembre, con Claudio pronto a chiedere aiuto a Udo, un geniale informatico con seri disturbi di personalità, perché trovi delle immagini della notte in cui Riccardo è stato assassinato.

Le immagini delle telecamere potrebbero provare che lui quella notte era in compagnia di Gloria e non è entrato per incontrare Riccardo. Ma siamo sicuri che le immagini gli daranno ragione? A quanto pare no visto che c’è qualcosa che Claudio non aveva messo in contro. Silvia nel frattempo non riesce più a convivere con il sospetto che suo marito possa essere un assassino e così si consola subito con Elio, un uomo di cui ci si può fidare.

La Serravalle dopo aver scoperto che a telefonare a Gloria è stata una cameriera del pub dove lavora Silvia, sente di essere arrivata ad una vera svolta nella sua indagine.

Ecco il promo della puntata di oggi di Vite in Fuga:

"Dillo che pensi che ho ucciso Riccardo!"

"Penso che non sarei mai dovuta venire qui con te."#ViteInFuga DOPPIO APPUNTAMENTO stasera e domani alle 21.25 su #Rai1 #29novembre #30novembre pic.twitter.com/jGymXhgH3F — Rai1 (@RaiUno) November 29, 2020

Vite in Fuga torna in onda domani, 30 novembre, con Casiraghi pronto a correre in soccorso di Silvia fornendo un nuovo lavoro a Claudio come guardia giurata per un’azienda di portavalori e così tutto sembra tornare finalmente alla normalità con i coniugi Caruana pronti a godersi un nuovo equilibrio e illudendosi di poter chiudere col passato, ma una lettera ricattatoria arriva a rompere quella serenità.

Qualcuno ha scoperto le loro vere identità e adesso li tiene sotto scacco e presto Ilaria si convincerà che la persona in questione sia Gabriele e così decide di affrontarlo. L’indagine dell’ispettrice Serravalle giunge ad una svolta importante quando scopre che Gloria Santini, l’amante di Claudio Caruana, dopo aver ricevuto una grossa somma di denaro, non è mai salita su un volo per il Brasile che aveva prenotato, anche lei è sparita nel nulla quindi. Claudio ha ucciso anche lei o fa sempre parte del complotto contro di lui?