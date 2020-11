DayDreamer non andrà in onda al posto di Uomini e donne almeno non durante il Ponte dell’Immacolata in cui il dating show di Maria de Filippi rimarrà in panchina lasciando spazio a due film natalizi in prima visione. In molti si aspettavano di vedere la serie turca in onda domenica 6 dicembre, lunedì 7 e martedì 8 ma non sarà così, salvo cambiamenti.

Al posto di Uomini e donne andranno un film al lunedì e uno al martedì e questo lascia pensare che anche durante le vacanze natalizie vere e proprie i fan non si ritroveranno in onda Can e Sanem bensì vecchi e nuovi film di Natale in replica. Quando ne avremo conferma ufficiale? Al momento Mediaset tace, almeno in via ufficiale, ma c’è già chi è pronto a giurare che dal 21 dicembre alle 14.45 andrà in onda DayDreamer.

Quello che è certo è che Can e Sanem torneranno protagonisti oggi, 29 novembre, con una nuova puntata in cui Emre e Lelyla uniranno le loro forze per aiutare Can e Sanem a fare pace. Dall’altro lato, però, ci sono Huma e Polen pronte a macchinare contro i nostri due piccioncini, chi avrà la meglio? Quando Can deciderà di lasciare la città per un paio di giorni per ricaricare le pile lontano da tutto e tutti, toccherà proprio ad Emre informare Leyla che, a sua volta, farà lo stesso con la sorella restia a seguire il suo fidanzato. Leyla la convincerà?

Nella puntata di DayDreamer in onda domenica prossima, 6 dicembre, Emre mente sulla destinazione del fratello Can per evitare le macchinazioni della madre e l’arrivo di Polen mentre Sanem ha modo di incontrare il suo amato signor Can fingendo di essere lì per caso. Intanto per il rapporto tra Cengiz e Ayhan si incrina quando un incontro a lume di candela viene definito da lui una cena “tra amici”. Leyla prende ancora le distanze da Emre chiedendogli di vedersi e setirsi solo per cose di lavoro. Cosa succederà tra i due adesso?