Confermata la programmazione al sabato pomeriggio di DayDreamer che torna in onda oggi, 22 novembre, e lo stesso farà il prossimo 29 novembre, con un vero e proprio colpo al cuore per i fan. Chi ha seguito la serie turca in queste settimane, sa bene che Sanem ha deciso di usare il suo profumo per convincere Fabbri a ritirare la denuncia e far tornare libero Can ma poi, come spesso accade, una serie di eventi, non le hanno permesso di dire la verità al suo fidanzato fino a quando lui non le ha chiesto ufficialmente di sposarlo.

Le cose per loro stanno per cambiare e tutto perché l’ex socia di Fabbri, Mine, è pronta a vuotare il sacco raccontando anche del profumo e dell’accordo che l’imprenditore ha fatto con Sanem nelle scorse puntate di DayDreamer.

Inutile dire che in quel momento Can diventerà una furia con lei e dopo aver strappato di nuovo l’accordo firmato dai due mentre la polizia porterà via l’imprenditore, si rinchiuderà nel suo rifugio dove la soluzione a tutti i suoi problemi e a questo dolore potrebbe avere finalmente un nome e una forma, quella di Polen, la sua ex. La donna, d’accordo con Huma, proporrà a Can un lavoro all’estero per portarlo via dalla Turchia ma, soprattutto, da Sanem. Come andrà a finire oggi?

Dall’altra parte, Muzaffer e Mevkibe aprono la loro attività di prodotti biologici senza alcuna licenza e vengono denunciati da Aysun; si trovano quindi costretti a chiudere per non essere multati. A causa di questo episodio Nihat e Mevkibe litigano di nuovo e lei decide di aprire un suo negozio, proprio di fronte quello del marito. La Friki Harika riesce a riprendere la campagna di Mackinnon, ma Huma ignora che ci sia Sanem dietro tutto questo. Come andrà a finire questa movimentata puntata di DayDreamer?