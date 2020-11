Da diverse ore PayPal non invia SMS di autenticazione a diversi suoi clienti che devono eseguire un’operazione con il loro conto e devono autorizzarla attraverso un codice univoco e personale. Le anomalie si sono verificate soprattutto nella giornata di ieri (durante il Black Friday) ma ancora oggi 28 novembre si stanno manifestando per una fetta non certo trascurabile di utenti. Peccato che i reiterati tentativi di verifica abbiano portato, pure in alcuni casi, al blocco di alcuni profili e non sia possibile, proprio in questo weekend, contattare direttamente il numero assistenza dedicatp.

Come già evidenziato, i problemi con PayPal si sono manifestati nel seguente modo dalla giornata di ieri: chi ha avuto la necessità di effettuare delle transazioni con il proprio conto, alla conferma dell’operazione sul proprio conto, non ha ricevuto il messaggio SMS con il codice di riferimento utile alla validazione di un pagamento ad esempio. Le difficoltà sono state vistose e hanno riguardato tanti utenti, a prescindere dall’operatore mobile di appartenenza. le difficoltà sono state reiterate nonostante tentativi continui e prolungati.

Il problema più che grave anche oggi 28 novembre è il seguente: non solo PayPal non invia SMS ancora in queste ore per gli utenti che sono incorsi nell’anomalia già ieri, ma è anche accaduto che sempre alcuni clienti in difficoltà abbiano visto il loro conto bloccato per i numerosi tentativi di autenticazione non andati a buon fine.

Come fare per ottenere assistenza dagli esperti PayPal in questa situazione incresciosa. Effettuando il login al proprio account, si otterrà un numero di telefono per il supporto che risponde allo 06 8938 6461, in abbinamento ad un codice cliente da presentare all’operatore. Peccato che lo stesso sito segnali come il servizio sia attivo solo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 19:30 per qualsiasi tipo di richiesta. Come alternative si potrebbero consultare le guide alla risoluzione dei problemi nell’area personale o provare a contattare (anche con un messaggio privato) il profilo ufficiale social Twitter @PayPal_Italia.