Sono stati annunciati i concorrenti che si esibiranno nella semifinale di X Factor 2020, attesa per il 3 dicembre. Dopo il quinto Live Show con doppia eliminazione, scopriamo cosa è cambiato nelle squadre di X Factor e tutti i dettagli sulla penultima puntata del programma.

Due manche, due eliminati nel Live Show di giovedì 26 novembre. A lasciare il programma sono un gruppo e una concorrente delle Under Donne: i Melancholia e CmqMartina. Finalmente anche il team i Hell Raton ha un concorrente in meno.

Con 941.000 telespettatori il Live Show numero 5 è quello più visto in questa edizione del programma ma ora è il momento di pensare alla semifinale di X Factor 2020 in diretta su Sky Uno e NowTV giovedì 3 dicembre.

Sono cinque i concorrenti che si contenderanno i quattro posti per la finale della settimana successiva: uno infatti sarà l’eliminato la prossima settimana. In gara ci sono ancora Blind, Casadilego, Little Pieces Of Marmelade, MyDrama e N.A.I.P., che nella semifinale di X Factor 2020 sosterranno due manche.

Determinanti saranno i pareri dei quattro giudici di categoria – Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika – rispettivamente a capo delle categorie Under Uomini, Under Donne, Gruppi e Over.

Per gli Under Uomini, Emma Marrone porta in semifinale un solo concorrente: Blind, il trapper 20enne perugino cresciuto nel quartiere popolare di Ponte San Giovanni.



Per le Under Donne, Hell Raton porta in semifinale due concorrenti: Casadilego e MyDrama. Casadilego è la 17enne di Teramo, alle audizioni ha conquistato tutti con un pezzo di Joni Mitchell; MyDrama è la 22enne della provincia di Cremona, racconta drammi sentimentali del passato.

Per i Gruppi, Manuel Agnelli porta in semifinale solo i Little Pieces Of Marmelade, duo della provincia di Ancona formato da Daniele, insegnante di chitarra (batterista, voce principale, 25 anni); e Francesco, sound engineer (chitarra e il sinth, seconda voce, 24).



Per gli Over, Mika porta in semifinale un concorrente: N.A.I.P, 29 anni, nato a Lamezia Terme ma bolognese di adozione; suona chitarra, batteria, synth, pianoforte e loop station;

Ospiti e assegnazioni della semifinale di X Factor 2020 saranno a breve disponibili. TUTTI I DETTAGLI SUL TELEVOTO.