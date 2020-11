Spotify non funziona in questo venerdì 27 novembre: non si tratterebbe di problemi sporadici per il servizio musicale noto e molto utilizzato in tutto il mondo ma di un vero e proprio down, almeno al momento di questa pubblicazione.

Come al solito, il servizio Downdetector viene in aiuto quantificando la portata dei problemi Spotify odierni. Questi si sarebbero manifestati in prima battuta subito dopo le 10 e in questo momento ci sarebbero già centinaia di segnalazioni di malfunzionamenti da parte di numerosi utenti. Chiaro come il disservizio non sarebbe solo italiano ma in corso in tutto il mondo.

Se Spotify non funziona, come si stanno manifestando i malfunzionamenti? Non è possibile per molti accedere al proprio profilo, dunque ascoltare le tracce musicali, quelle delle proprie playlist preferite ma anche quelle nuove. Insomma, le difficoltà sono vistose e importanti e non rendono per nulla fruibile il servizio.

Sempre al momento della messa online di questo articolo, non sono giunti feedback ufficiali sul down in corso. Sul perché Spotify non funziona oggi e dunque sulle reali motivazioni dei problemi attuali, torneremo con dovuti approfondimenti nei prossimi minuti, non appena disponibili.

Aggiornamento 11:00 – Spotify non funziona ancora: il profilo ufficiale del servizio ha confermato le difficoltà attuali con un tweet ufficiale degli ultimi minuti, riportato anche in questo articolo. Per quanto non venga spiegata la vera natura delle anomalie, viene confermato che gli sviluppatori sono al corrente delle difficoltà e stanno provvedendo alla loro risoluzione, nel più breve tempo possibile.

Andando più nello specifico, i malfunzionamenti odierni riguardano sia l’ascolto della musica via app (quest’ultima risulta completamente offline) sia l’utilizzo del servizio via desktop e dunque da computer. Per entrambe le modalità si spera in un repentino ritorno alla normalità garantito da tecnici e sviluppatori della piattaforma molto utilizzata.