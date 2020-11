Il Black Friday Apple, quello ufficiale sul sito dell’azienda di Cupertino, si conferma nelle modalità annunciate. Come pure accaduto nelle precedenti edizioni delle giornate di shopping pre-natalizio, non ci sono sconti riservati a vecchi e nuovi iPhone di cui usufruire. al contrario, l’azienda di Cupertino mette a disposizione delle carte regalo di importi variabili per tutti coloro che faranno determinati acquisti. In questo approfondimento dunque, verranno offerti i migliori consigli per cercare di trarre il massimo dalle promozioni in corso, da oggi 27 novembre e fino al prossimo lunedì 30 novembre.

Come già specificato, le carte regalo assegnate sull’acquisto di determinati dispositivi hanno degli importi variabili, dai 25 ai 150 euro. Naturalmente i dispositivi più costosi daranno diritto a dei voucher di valore maggiore, sia che si proceda alla spesa hi-tech attraverso il sito online ufficiale, sia che la transazione avvenga in uno store fisico Apple in queste lunghe giornate di shopping di fine novembre.

Si parte dai prodotti che, durante il corrente Black Friday Apple, danno diritto ad una carta regalo da 25 euro: si tratta dell’ Apple Watch Series 3, delle AirPods con e senza custodia ricarica e ancora degli AirPods Pro. Sarà possibile conquistare invece un voucher da 50 euro grazie all’iPhone SE da 50 euro e ancora sull’acquisto di un iPhone 11 o iPhone XR. Stesso importo verrà garantito se si sceglierà di comprare un iPad Mini, un Apple TV HD, un Apple TV 4K e infine le Beats Studio 3 Wireless, le Beats Solo Pro Wireless, le Beats Solo 3 Wireless, le Powerbeats Pro e le Powerbeats Wireless, Con l’iPad Pro verrà consegnato un buono da 100 euro e per finire, solo sui MacBook Pro da 16 pollici e l’iMac si potranno ottenere 150 euro da spendere in previsione di un ulteriore acquisto.

Come è evidente, i nuovissimi iPhone 12 non rientrano per nulla nell’edizione 2020 del Black Friday Apple ufficiale. Certo non ci si aspettava uno sconto sui melafonini appena arrivati ma almeno una promozione con carta regalo associata al loro acquisto quella si. Peccato davvero per tutti i fan che ci avevano creduto e sperato.