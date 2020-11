Le informazioni relative al prossimo Black Friday Apple sono state appena comunicate dalla divisione italiana dell’azienda di Cupertino. Lo shopping sfrenato di fine novembre non poteva non riguardare anche i melafonini, gli iPad e altri prodotti affini del marchio tanto amato. Non sono previste anteprime ma le specifiche promozioni partiranno nella giornata di venerdì 27 novembre.

Soli 4 giorni al via a quelle che la stessa Apple definisce le giornate di grande shopping, come pure 4 saranno proprio i giorni in cui si potrà beneficiare di condizioni di vendita agevolate. Si parte da questo venerdì nero degli acquisti in effetti, per giungere poi all’altra ricorrenza pure nota, ossia il Cyber Monday di lunedì 30 novembre. Apple ha esattamente rispettato la tradizione degli anni scorsi con questa speciale tempistica per l’appuntamento con le vendite promozionali.

Durante il Black Friday Apple saranno scontati i nuovi iPhone 12 o anche i più vecchi melafoni, come gli iPad o gli accessori? Da quanto reso noto fino a questo momento e rispettando anche la strategia degli anni scorsi, non verrà garantito un risparmio diretto sui prodotti. Piuttosto con gli acquisti verrà maturato il diritto ad una carta regalo di importo variabile ma non superiore ai 150 euro.

L’offerta della carta regalo sugli acquisti di iPhone e altri prodotti Apple inclusi nella promozione, è valida per tutte le transazioni avvenute nei negozi fisici Apple ma anche sul sito online di Cupertino, l’app Apple Store o al numero 800 554 533. Non ci sono dubbi sul fatto che i melafonini premium presentati in autunno daranno diritto all’importo maggiore del voucher. Al contrario, i modelli più datati e meno costosi daranno diritto ad un buono meno generoso.

Il Black Friday Apple ufficiale non mancherà di essere dettagliato al suo lancio, venerdì 27 novembre: non appena lo store online riporterà tutte le promozioni in corso, queste non mancheranno di essere analizzate sulle pagine di OM.