I 10 più bei gol di Diego Armando Maradona? Il campione argentino ne ha segnati tanti, sceglierne una manciata è stato un lavoraccio. Come dimenticare la punizione impossibile inflitta alla Juventus al San Paolo, una parabola magica che ha sfidato, e vinto, tutte le leggi della fisica, e che lo ha consacrato come il più grande di tutti. Forse, però, la rete eletta all’unanimità come la più incredibile in assoluto è il gol del 2-0 realizzato da Diego Armando Maradona con la maglia dell’Argentina contro l’Inghilterra, che il numero 10 siglò durante i quarti di finale dei Mondiali 1986 (60 metri in un pugno di secondi mettendo a sedere ben 5 avversari come solo lui poteva fare).

La morte di Diego Armando Maradona ha lasciato tutti sgomenti, ammutoliti nel dolore più lancinante (potete guardare in questo articolo le immagini dal vivo della camera ardente per l’ultimo saluto presso la Casa Rosada). Per gli argentini, come pure per i napoletani, el D10S non sarà ricordato solo come il più grande giocatore di tutti i tempi, ma anche come l’incarnazione vivente del riscatto sportivo e sociale, l’impossibile che diventa possibile. Che el Pibe de Oro avesse le stimmate del campione lo si era capito da subito, prima ancora che entrasse nella storia. Diego Armando Maradona adesso, come prima, è leggenda. Sono tante anche le canzoni a lui dedicate, durante e dopo il suo periodo napoletano. Dall’intramontabile coro ‘Oh Mamà Mamà Mamà Ho visto Maradona‘, diventato ormai un’istituzione, a ‘La Mano de Dios‘ di Rodrigo Bueno, passando per il ‘Tango della buena suerte‘ di Pino Daniele.

Ci siamo innamorati di te in un attimo Diego, che hai saputo sfidare i poteri forti del calcio, sovvertendo le gerarchie sul campo, e scucendo dal petto delle squadre del Nord ben due tricolori, che per i napoletani varranno sempre più di mille vittorie. Dimenticarti sarà impossibile, anche adesso che ti involi nelle porte del cielo aquilone cosmico.