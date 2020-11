La diretta streaming funerali Maradona dalla Casa Rosada è disponibile attraverso il canale YouTube ufficiale della sede governativa centrale della Repubblica Argentina, dove è stata allestita la camera ardente. El Pibe de Oro oggi 26 novembre riceverà gli onori di Stato nello storico palazzo, il tutto in pieno rispetto del protocollo di prevenzione anti-Covid, come si può notare dalle immagini che si susseguono a schermo. Sfilano, ad uno ad uno, ragazzi, uomini e donne visibilmente commossi, pronti a dare l’ultimo saluto alla salma di Diego.

La diretta streaming funerali Maradona dalla Casa Rosada è ormai partita da diversi minuti, e proseguirà fino alle ore 20 italiane: dopo di che il feretro verrà sepolto (potete seguirla dall’inizio alla fine sulle pagine di OM tramite il box video sottostante). A partire da oggi, per tre giorni consecutivi, Alberto Fernandez, presidente dell’Argentina, ha decretato il lutto nazionale. Nel frattempo le cause della morte di Diego Armando Maradona sono state accertate attraverso l’autopsia preliminare, che ha avuto luogo ieri pomeriggio, a distanza di qualche ora dalla dipartita: pare che il decesso sia avvenuto per insufficienza cardiaca acuta, che avrebbe a propria volta provocato un edema polmonare che è purtroppo stato fatale al Diez (ricordiamo che il campione argentino aveva da poco compiuto 60 anni). A nulla sono purtroppo valsi i soccorsi intervenuti sul posto, che hanno in tutti i modi provato a rianimare Maradona.

Il mondo del calcio ha perso il suo figlio più talentuoso, colui del quale è stato detto fosse stato spedito sulla Terra dal cielo per trasformare la pelota in poesia. La diretta streaming funerali Maradona dalla Casa Rosada ci mostra immagini eloquenti sull’amore che tutti i suoi concittadini, al pari dei napoletani, nutrono e nutriranno sempre nei confronti del D10S. È proprio il caso di dirlo: la Mano de Dios è tornata da Dio. Chi ama non dimentica, Diego.