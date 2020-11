Ufficialmente dovrebbe partire solo nella giornata di domani, ma oggi 26 novembre abbiamo già le prime apprezzabili offerte Black Friday 2020 su Amazon per tutti coloro che intendono acquistare un Samsung Galaxy. In mattinata abbiamo già messo gli occhi sullo store, da sempre il più popolare in Italia con la campagna di fine novembre, concentrandoci però su brand come Apple e Huawei. Proviamo dunque a capire quali siano le promozioni più significative con il produttore coreano.

Quali sono i Samsung Galaxy già in offerta con il Black Friday 2020 di Amazon

Il primo device dal quale voglio partire questo pomeriggio, in vista del vero e proprio Black Friday 2020 di Amazon, è il cosiddetto Samsung Galaxy A31. Risparmio notevole rispetto al prezzo di listino, se pensiamo che in questo caso passiamo da 299 euro a 189 euro. Attraverso la pagina di acquisto, poi, scopriamo che al momento la consegna è prevista entro il 30 novembre. Device popolare, dunque, che lentamente si è ritagliato uno spazio discreto anche sul mercato italiano.

Andando avanti, troviamo il Samsung Galaxy M21. Qui il risparmio in termini percentuali è inferiore, ma ugualmente interessante, considerando che gli utenti interessati potranno procedere con un esborso di 179 euro. La consegna in questi minuti è programmata entro sabato 28 novembre. La terza soluzione si concentra sul Samsung Galaxy M31, se pensiamo al fatto che con il Black Friday 2020 di Amazon si potrà effettuare un ordine da 229 euro.

L’ultimo dispositivo sul quale vale la pena concentrarsi, per ora, è il Samsung Galaxy S20 FE, alla luce della promozione con cui lo store lo mette in vendita a 460 euro invece di 669 euro. Insomma, un ottimo antipasto di Black Friday 2020 con Amazon, in attesa di capire cosa ci riserverà lo store nella giornata di domani. Cosa ne pensate delle occasioni trapelate in giornata nel market?