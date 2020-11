Quattro documentari su Maradona per ricordare l’iconico campione argentino, scomparso il 25 novembre a soli 60 anni in seguito a un arresto cardiaco. Diego Armando Maradona è stato uno dei più grandi calciatori di sempre, se non il migliore di tutti.

Celebrato da sempre, sono tanti i film, le serie tv e i documentari su Maradona che ripercorrono la complessa vita del campione del mondo, che ha lasciato dietro di sé una potente eredità. Diego Armando Maradona ha avuto una carriera insuperabile, rimasto nell’immaginario collettivo come El Pibe de Oro, eppure costellata da una vita di eccessi.

Ecco una lista di interessanti documentari su Maradona da guardare su Netflix per cercare di capire la sua complessa personalità attraverso successi, trionfi ma anche la sua vita al limite.

Diego Maradona

Il primo documentario che vi segnaliamo è Diego Maradona. Diretto da Asif Kapadia, il lungometraggio biografico narra le vicende del calciatore argentino durante i suoi anni al Napoli. Nel 1984, la squadra italiana acquista il campione di punta del Barcellona e da lì inizierà la scalata al successo. I successivi sette anni saranno un trionfo di feste ma anche accessi. Il docufilm è raccontato attraverso immagini di repertorio del calciatore argentino.

Maradona in Messico

Maradona in Messico è una docuserie prodotta nel 2019. Attraverso sette episodi, si propone di raccontare l’esperienza messicana della leggenda del calcio Diego Maradona a Culiacan, nello stato di Sinaloa, dove agisce il cartello. Territorio duramente colpito dal traffico di droga, Maradona si batte per cercare di salvare la squadra locale, Los Dorados. La docuserie mira a sfatare i pregiudizi sul Pibe de Oro, mostrando un altro lato inedito del campione argentino.

Maradonapoli

In questo film del 2017, il regista Alessio Maria Federici racconta la storia di Diego Armando Maradona e del suo rapporto con la città di Napoli. Il lungometraggio è raccontato attraverso le testimonianze di chi ha vissuto quegli anni in cui il campione è entrato a far parte del club di calcio partenopeo. Maradonapoli raccoglie immagini, oggetti a lui dedicati e soprattutto pone attenzione alle parole dei cittadini che hanno vissuto il fenomeno del Pibe da vicino.

Becoming Champions

Non proprio un documentario su Maradona, Becoming Champions è una docuserie che racconta le storie, le gioie e i dolori di squadre nazionali ed atleti che vantano di aver vinto la Coppa del Mondo. Solo otto Paesi ce l’hanno fatta e, attraverso le loro più grandi star del pallone e le loro storie personali, la docuserie cerca di scoprire i segreti del successo dal punto di vista dei protagonisti e dei più grandi esperti del settore. Il sesto episodio è dedicato ai quarti del Mondiale ’86 che portò l’Argentina alla vittoria grazie al gol del secolo, la “Mano de Dios”.