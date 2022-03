Nuovo progetto per Milo Ventimiglia dopo This Is Us: le opportunità non sono tardate ad arrivare per l’interprete di Jack nella serie NBC, arrivata alla sesta ed ultima stagione. L’attore ha già le mani su un altro format, che lo coinvolgerà sia come attore che come produttore esecutivo.

Il primo show di Milo Ventimiglia dopo This Is Us sarà una nuova serie ABC, di cui per ora è stato ordinato solo un episodio pilota, come di consueto: The Company You Keep è la storia di un truffatore che si innamora di una agente della CIA, con tutto ciò che ne consegue. Secondo la sinossi ufficiale, la trama prende il via con una notte di passione che fa innamorare il truffatore Charlie (interpretato da Ventimiglia) e l’ufficiale della CIA sotto copertura Emma, entrambi inconsapevolmente in rotta di collisione. Mentre Charlie si assicura che gli “affari di famiglia” gli consentano di cavarsela per sempre, Emma si avvicina al criminale vendicativo che tiene in mano i debiti familiari di Charlie: la situazione li costringerà a fare i conti con le bugie che hanno detto in modo da poter salvare se stessi e le loro famiglie da conseguenze disastrose.

Primo ruolo da protagonista per Milo Ventimiglia dopo This Is Us (di cui è in arrivo il remake italiano Noi), quello in The Company You Keep segna un cambio di registro per l’attore dopo sei stagioni nel dramma familiare di NBC. Un’opportunità che arriva dopo la consacrazione sulla Walk of Fame di Hollywood, con l’assegnazione della celebre stella per celebrare la sua carriera.

La potenziale nuova serie di Milo Ventimiglia dopo This Is Us è scritta e prodotta da Julia Cohen (The Royals) e basata sul format coreano My Fellow Citizens. È prodotta insieme a Jon M. Chu, Todd Harthan, Caitlin Foito, Russ Cundiff e Lindsay Goffman. L’attore è apparso anche come guest star nella quarta stagione de La Fantastica Signora Maisel, attualmente su Amazon Prime Video, e non esclude di tornare a lavorare con Amy Sherman e Daniel Palladino anche in Gilmore Girls – Una Mamma per Amica, la serie che gli ha regalato la grande popolarità, semmai dovesse essere realizzata una nuova stagione.

