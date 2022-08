Milo Ventimiglia è la star di The Company You Keep, un nuovo dramma di ABC che debutterà nel palinsesto di mezza stagione. Basato su una serie coreana intitolata My Fellow Citizens, il format è prodotto dalla 20th Television, già produttrice di This Is Us, e porta la firma della scrittrice/co-showrunner Julia Cohen (A Million Little Things, Riverdale).

Milo Ventimiglia cambia radicalmente ruolo dopo aver interpretato l’amorevole padre di famiglia Jack Pearson nel dramma familiare This Is Us, che si è appena concluso dopo sei stagioni di successo su NBC. In questa nuova serie interpreta Charlie, un truffatore che condivide una notte di passione con l’ufficiale della CIA Emma (Catherine Haena Kim, già vista in Good Trouble): i due finiscono per innamorarsi anche se sono inconsapevolmente in rotta di collisione dal punto di vista professionale.

Milo Ventimiglia si cimenta dunque nei panni di uno scaltro artista della truffa. Secondo la sinossi diffusa da ABC, “Charlie intensifica gli ‘affari di famiglia’ in modo che possa uscirne per sempre, mentre Emma si avvicina al criminale vendicativo che tiene in mano i debiti della famiglia di Charlie: costretti a fare i conti con le bugie che hanno detto, solo così possono salvare se stessi e le loro famiglie da conseguenze disastrose”. Di The Company You Keep è stata appena ordinata una prima stagione da parte di ABC: si tratta dell’ultimo titolo in ordine di tempo a spuntare una conferma da parte della rete, dopo che gli sceneggiatori avevano iniziato a scrivere la serie mesi fa. La première è prevista a metà stagione nel 2023.

Milo Ventimiglia, oltre che protagonista, è anche produttore esecutivo della serie. Nel cast figurano anche William Fichtner, Tim Chiou, Freda Foh Shen, James Saito, Sarah Wayne Callies, Felisha Terrell e Polly Draper. Julia Cohen e Klemmer sono produttori esecutivi e co-showrunner. Ventimiglia ha anche rinnovato l’accordo con 20th Television tramite la sua società di produzione DiVide Pictures, che produrrà la nuova serie. In base al nuovo patto pluriennale, Ventimiglia e il socio Russ Cundiff continueranno a sviluppare e produrre progetti di serie per 20th Television, rapporto nato con la fortunata partnership in This Is Us.

