Dramma per i fan di This is Us 5 che dovranno accontentarsi di una programmazione un po’ ballerina e stretta dai tempi del Covid e della pandemia in corso. Ogni giorno dobbiamo essere contenti di quello che le produzioni americane stanno portando avanti nonostante quello che è successo e che sta ancora succedendo, ma sicuramente i fan si aspettavano qualcosa in più che quattro episodi. La programmazione italiana di This is Us 5 ha preso il via proprio ieri sera e andrà in scena ogni martedì in coppia con Grey’s Anatomy per un totale di quattro settimane, poi tutto sarà rimandato a data da destinarsi (molto probabilmente a febbraio se non oltre), ma perché?

A causa dei ritardi nell’inizio delle riprese e nella messa in onda, infatti, This is Us 5 è andata in onda negli Usa fino al 17 novembre scorso ed è così che i fan dovranno rimanere appesi fino a quando le storie dei Pearson non torneranno in onda a gennaio.

Ecco il promo del quinto episodio:

I quattro episodi andati in onda negli Usa terranno compagnia al pubblico italiano al martedì sera fino al 15 dicembre per poi andare in pausa mentre negli Usa la ricorda riprenderà il 5 gennaio, salvo cambiamenti. A parte il promo che trovate subito sopra si sa ancora poco dei nuovi episodi se non che sentiremo ancora parlare del passato di Randall e di sua madre, del percorso che Kate e il marito hanno intrapreso per l’adozione e di Kevin alle prese con due gemelli in arrivo. Tra passato e presente, la famiglia Pearson continuerà a raccontarsi per la gioia dei fan e in attesa di capire cosa ne sarà del remake italiano a cui si sta lavorando, riusciremo ad ingannare l’attesa con le novità in arrivo dagli Usa e il ripasso dei primi quattro episodi in lingua italiana su Fox? Siamo sicuri di sì.