In queste settimane This is Us 5 ha preso il via negli Usa e proprio domani, al martedì sera, tornerà con l’episodio numero 4, e in Italia? Chi ha seguito già i dettagli sulla programmazione nei giorni scorsi sa bene che la serie tv tornerà su Fox in coppia con Grey’s Anatomy 17 a partire dal prossimo 24 novembre, sempre al martedì. Nella prima serata dedicata alle due serie, il medical drama andrà in onda con un doppio episodio e quindi, This is Us 5 seguirà alle 22.40 con un episodio singolo. Dalla settimana successiva, quindi dall’1 dicembre, il family drama andrà in onda dalle 22.00 circa sempre su Fox.

Fin qui niente di nuovo se non fosse che guardando i palinsesti Sky si nota che This is Us 5 potrebbe subire uno stop natalizio. In particolare, la quinta stagione della serie tv tanto amata, e che presto avrà un remake italiano, andrà in onda per quattro settimane (un totale di quattro episodi) per poi fermarsi. Al momento non sappiamo se si tratti di uno stop momentaneo dovuto proprio alle feste, lo stesso che ci sarà negli Usa, oppure se si tratterà di uno stop più lungo per non rischiare di rimanere senza episodi perché ancora in balia del Coronavirus.

Al momento sul set si continua a lavorare a grande ritmo con tutte le precauzioni e i rallentamenti del caso e non ci sono state notizie di stop alle riprese per via di casi positivi o altro, e questo lascia pensare che la messa in onda americana, al momento, andrà in onda tranquillamente.

Fino a questo momento, i fratelli Pearson sono ripartiti da dove erano rimasti. Il rapporto tra Randall e Kevin è ancora teso, per non dire inesistente, e mentre il primo continua a combattere con i suoi fantasmi e presto potrebbe conoscere le proprie origini, il secondo deve fare i conti con il suo futuro e la possibilità di lasciarsi alle spalle manie e paure. Kate continua ancora ad inseguire il suo sogno di diventare madre e sembra ormai vicino alla meta, come andrà a finire per loro e cosa scopriremo ancora del passato della famiglia Pearson?

Ecco il promo del quarto episodio di This is Us 5 in onda domani negli Usa: