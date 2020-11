Chiunque utilizza un’app di messaggistica, social o altro strumento di comunicazione è sempre a caccia di nuove emoji che accompagnino le conversazioni per esprimere emozioni, sentimenti e stati d’animo. Tuttavia per l’implementazione di emoticon nuove di zecca, quasi sempre, bisogna attendere tempi abbastanza lunghi e di solito implementare sul proprio smartphone gli aggiornamenti di sistema, sia per quanto riguarda l’universo Android che quello iOS per gli iPhone. Ma almeno i possessori di dispositivi Google potrebbero essere presto in grado di non attendere così tanto.

Come notato dagli esperti di XDA-Developers, Google si starebbe impegnando attraverso l’Android Open Source Project (AOSP) Gerrit per fare in modo che proprio le nuove emoji siano implementate più facilmente e in tempi più ristretti. Attualmente proprio le ben note faccine sono archiviate in una partizione di sistema di sola lettura. Come naturale conseguenza, le modifiche nell’apposita sezione richiedono un update a monte o al massimo il rooting del telefono da parte di esperti o di chi vuole comunque tentare questa strada. Le cose potrebbero tuttavia cambiare ben presto, almeno queste sembrerebbero essere le intenzioni di Mountain View.

Le istruzioni scovate proprio attraverso l’Android Open Source Project (AOSP) Gerrit metterebbero in evidenza come ci sia intenzione di garantire l’accesso al al processo “system_server” sia in lettura che scrittura. In parole povere, questo potrebbe voler dire rendere possibile l’implementazione di nuove emoji più facilmente e anche più velocemente di quanto avviene in questo momento.

Per dovere di informazione, va specificato che i commit (le istruzioni) non sono state ancora implementate in maniera definitiva. Le loro tracce tuttavia e pure il contributo di esperti del calibro di XDA-Developers ci danno una discreta certezza che il cambiamento sia pronto. Ad ogni modo e a prescindere da tutte le prossime novità, va detto che Android 12 per i dispositivi con OS Google dovrebbe comunque introdurre 217 nuove emoji così come già previsto dal consorzio Unicode 13.1.