Davvero un grave bug quello che sta caratterizzando la fase beta One UI 3.0 del Samsung Galaxy Fold 2 che si accompagna naturalmente all’aggiornamento Android 11. Molti utenti tester alle prese con il nuovo update (fresco di lancio da parte degli sviluppatori)si sarebbero scontrati con difficoltà decisamente serie, relative allo sblocco del loro dispositivo pieghevole.

Stiamo parlando dell’aggiornamento beta confinato, almeno per il momento, solo in Sud Corea. Proprio i colleghi coreani che hanno da poco aggiornato il loro dispositivo al pacchetto F916NKSU1ZTKB si sono trovati ad avere completamente bloccato il dispositivo senza alcuna possibilità di riattivazione. In particolar modo, proprio la schermata di sblocco ha cominciato a non rispondere più ai comandi e l’accensione del telefono è stata inibita. A nulla sono valsi i tentativo di riavvio e addirittura di ripristino con i tasti hardware del telefono. Questi sono risultati vani, rendendo un dispositivo di fatto rivoluzionario e costosissimo un qualsiasi inutile aggeggio hi-tech.

La buona notizia, tuttavia, è proprio quella che vuole l’aggiornamento beta One UI 4.0 confinato soltanto ad un’area geografica ben precisa. Il bug resta gravissimo ma per fortuna è sperimentato da un numero esiguo di utenti. Tutti i tester che hanno dato adesione a questa fase sperimentale ma che non hanno avuto ancora modo di installare lo specifico pacchetto, farebbero tuttavia bene a non procedere all’aggiornamento, per nessuna ragione.

La soluzione ai problemi di sblocco del Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe giungere in poco tempo ma non c’è dubbio che la fase sperimentale relativa alla One UI 3.0 e all’aggiornamento Android 11 ora subirà una certa battuta d’arresto. La speranza è che gli sviluppatori individuino subito il fix esatto e procedano con una nuova release, magari per questa volta più ampia. Solo con la correzione di questo o altri problemi, l’aggiornamento potrà poi avviarsi verso la sua release definitiva e globale.