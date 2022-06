Il colosso di Seul è stato il primo OEM Android a rilasciare la patch di sicurezza di giugno 2022 e l’aggiornamento è stato rilasciato per la prima volta per la serie dei Galaxy Tab S7 quasi due settimane fa. Ora l’upgrade è in arrivo a bordo del Samsung Galaxy Z Fold 2 in Europa. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo aggiornamento software per il device pieghevole era stato fornito con la versione firmware F916BXXU2GVE9.

L’upgrade è in pronta consegna in questo momento in Germania e prevediamo che raggiunga altri Paesi entro i prossimi giorni. Se siete utenti del Samsung Galaxy Z Fold 2 del territorio locale, o comunque disponete un’unità proveniente dal mercato tedesco, potete cominciare a scaricare l’ultimo upgrade con la patch di sicurezza di giugno 2022 seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Il produttore sudcoreano ha lanciato il device nella seconda metà del 2020 con a bordo Android 10. Il telefono pieghevole ha ricevuto l’aggiornamento alla One UI 3 basato su Android 11 all’inizio del 2021 e quello alla One UI 4 basato su Android 12 all’inizio del 2022.

Il Samsung Galaxy Z Fold 2 riceverà un altro upgrade del sistema operativo Android in futuro. Adesso è bene ricordiate che, una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità, bisognerà verificare che la percentuale residua del dispositivo sia superiore al 50%, oppure collegate il telefono alla rete elettrica per evitare che possa spegnersi. Prima ancora dell’installazione fareste bene ad effettuare un backup recente dei vostri dati, da ripristinare all’occorrenza (in caso contrario perdereste tutto in modo irreversibile). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com