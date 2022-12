All’inizio di questa settimana, il produttore asiatico ha iniziato a lanciare l’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2022. Alcuni smartphone Galaxy di fascia alta hanno già ricevuto il nuovo upgrade, che è anche l’ultimo sul fronte sicurezza rilasciato sia da Google che da Samsung. Ora, i telefoni pieghevoli di seconda generazione dell’azienda sudcoreana hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2022 in alcuni Paesi europei.

Come riportato da ‘SamMobile‘, il nuovo aggiornamento software per il Samsung Galaxy Z Flip 5G è in fase di lancio in Ungheria, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera, Paesi baltici, Paesi Bassi e Regno Unito con la versione firmware F707BXXS7IVK7. Il Samsung Galaxy Z Fold 2 ha iniziato a ricevere il nuovo aggiornamento di sicurezza con la versione firmware F916BXXS2IVK7 in Germania, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Romania, Portogallo, Europa sud-orientale, Regione baltica e Repubblica Ceca. La patch di sicurezza di dicembre 2022 corregge oltre 90 vulnerabilità di sicurezza riscontrate a bordo degli smartphone e tablet Galaxy. L’upgrade potrebbe includere anche correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo. Se siete utenti in possesso dei Samsung Galaxy Z Flip 5G o Z Fold 2 e vivete in uno dei Paesi sopra menzionati, potete scaricare il nuovo aggiornamento accedendo a “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Prima di procedere verificate che la percentuale di carica residua non sia al di sotto del 50% per evitare che il telefono possa spegnersi durante il processo di aggiornamento. Effettuare un backup dei dati sarebbe un’altra cosa intelligente da fare.

Il colosso di Seul ha lanciato i due smartphone a metà del 2020 con Android 10 a bordo. Entrambi gli smartphone hanno ricevuto l’aggiornamento ad Android 11 all’inizio del 2021, Android 12 all’inizio del 2022 ed Android 13 poche settimane fa.

