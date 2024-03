Il Samsung Galaxy Z Fold 2 ha finalmente iniziato a ricevere l’aggiornamento di sicurezza di marzo 2024. I Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Fold 4 e Z Fold 5 hanno già ricevuto il nuovo aggiornamento di sicurezza. Gli utenti del Samsung Galaxy Z Fold 2 hanno aspettato pazientemente che questo aggiornamento arrivasse sul loro telefono pieghevole.

Come riportato da “SamMobile“, il nuovo upgrade software porta la versione firmware F916BXXS5KXC1. È disponibile in alcuni Paesi europei, tra cui Austria, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Paesi nordici, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Europa sud-orientale, Spagna, Regione baltica, Repubblica Ceca e Paesi Bassi. L’aggiornamento è disponibile anche negli Emirati Arabi Uniti. Ricordate di procedere all’installazione solo nel caso in cui la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei dati da ripristinare all’occorrenza (altrimenti, se dovesse nascere la necessità di un hard-reset per qualsiasi ragione possibile, perdereste tutto quello che avete gelosamente conservato). Questo nuovo aggiornamento porta la patch di sicurezza di marzo 2024 che risolve circa 44 vulnerabilità di sicurezza riscontrate nella versione precedente del software del telefono. Non apporta nuove funzionalità, né migliora le prestazioni del device.

Se avete un Galaxy Z Fold 2 e vivete in ​​uno dei Paesi sopra menzionati, potete verificare la disponibilità del nuovo aggiornamento. Per farlo, andate su “Impostazioni > Info sul telefono >Aggiornamento software > Scarica e installa“. Il Samsung Galaxy Z Fold 2 non è idoneo a ricevere l’aggiornamento alla One UI 6.0 basato su Android 14 e, se desiderate utilizzarlo, dovreste eseguire l’upgrade allo Z Fold 5. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

