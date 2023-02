Dopo aver rilasciato l’aggiornamento alla One UI 5.1 per i Samsung Galaxy Z Flip 3, Z Flip 4, Z Fold 3 e Z Fold 4, il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento per il Samsung Galaxy Z Fold 2. Questa è la serie Galaxy Z Fold più vecchia idonea a ricevere l’aggiornamento alla One UI 5.1. L’upgrade è in fase di lancio con la versione firmware F916BXXU2JWB5. L’aggiornamento è ora disponibile in Europa, a partire dalla Germania, e ci aspettiamo che altri Paesi europei ricevano l’aggiornamento nei prossimi giorni. Altre Regioni potrebbero ottenere a breve l’aggiornamento One UI 5.1 per il Samsung Galaxy Z Fold 2 (i proprietari di questo dispositivo possono ritenersi fortunati, visto che parliamo di un telefono che è in circolazione ormai da un po’ di tempo).

Come riportato da ‘SamMobile‘, se possedete un Samsung Galaxy Z Fold 2 e vivete in Germania, potete installare subito l’upgrade alla One UI 5.1 sul tuo telefono accedendo a “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Il nuovo aggiornamento include anche la patch di sicurezza di febbraio 2023 che corregge oltre quattro dozzine di vulnerabilità di sicurezza.

Ricordate di procedere all’installazione dell’aggiornamento solo se la percentuale di carica residua sia superiore al 50% e dopo aver effettuato un backup dei vostri dati da ripristinare laddove si rendesse necessario (può accadere di tutto durante o dopo un aggiornamento ed è quindi giusto premunirsi). Non aggiungiamo altro, tanto ormai sarete senz’altro dei veterani se avete da tempo tra le mani il Samsung Galaxy Z Fold 2 o, ancora prima, un qualsiasi altro smartphone Android. Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

