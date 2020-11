Amazon dà un primo appuntamento per il 2021 agli abbonati Prime Video. Il prossimo anno arriverà infatti LOL: Chi Ride è Fuori, comedy show ispirato a un format internazionale già portato al successo in Giappone, Messico e Australia e annunciato di recente anche in Germania e Spagna. La produzione consiste in una sfida tra dieci comici professionisti, i quali dovranno restare seri per sei ore consecutive e, allo stesso tempo, far ridere i loro avversari. L’obiettivo è aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro, da devolvere a un ente benefico scelto dal vincitore.

Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna saranno i protagonisti di un esperimento comico senza precedenti. I concorrenti di LOL: Chi Ride è Fuori dovranno sfidarsi a colpi di battute, cercando di strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari, arricchendo la serie di diversi stili comici: stand-up, improvvisazione, commedia fisica e tanto altro. Fedez e Mara Maionchi, coinvolti nei panni di conduttori e arbitri, osserveranno l’esilarante gara comica dalla control room. Alla prima risata di uno dei comici scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. Vincerà chi per ultimo rimarrà serio, e potrà così donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta.

LOL è un format Amazon Studios di cui siamo molto orgogliosi, è stato un enorme successo per gli spettatori Prime Video nel mondo, ha dichiarato Georgia Brown, Direttore European Amazon Originals, Amazon Studios. Siamo entusiasti di lavorare con Endemol Shine per portare una versione locale ai nostri clienti italiani il prossimo anno.

Sperimentare nuovi formati richiede coraggio e grande fiducia, per questo siamo orgogliosi che un cast di comici senza precedenti abbia accolto con entusiasmo questa sfida, ha affermato Nicole Morganti, Head of Amazon Originals, Italia. La forza di questo format originale Amazon sta nella sua semplicità: una gara a chi non ride mai, un gioco che tutti abbiamo fatto da bambini, declinato in uno show dal grande valore produttivo. A mettersi in gioco non solo un cast di professionisti della risata, ma anche un’inedita coppia della comicità costituita da Fedez e Mara Maionchi: un po’ arbitri, un po’ conduttori, ma soprattutto grandi alleati, ci regaleranno momenti esilaranti destinati a diventare cult.

Lavorare con Amazon Studios e Prime Video è sempre stimolante perché ci permette di sperimentare linguaggi ogni volta diversi tra loro e raccogliere nuove sfide, ha dichiarato Leonardo Pasquinelli, CEO di Endemol Shine Italy. Dopo il real-life thriller Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo, di cui stiamo preparando la seconda stagione, proseguiamo questa volta con un format che vira totalmente sulla comicità.

LOL è un progetto di cui siamo particolarmente fieri, un format che rappresenta un’autentica novità, nel quale si mescolano sapientemente gli elementi comedy a quelli del reality, con un cast di prim’ordine nel panorama della comicità italiana. Dopo Australia, Giappone e Messico, siamo orgogliosi di poter offrire al pubblico di Prime Video Italia la versione nostrana di questo esperimento comico, dove ritroveremo anche alcuni elementi della grande tradizione del teatro all’italiana, ha aggiunto.