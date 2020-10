Il successo della prima stagione spiana la strada alla seconda: Celebrity Hunted 2 – Caccia all’Uomo arriverà su Prime Video nel 2021 in virtù del rinnovo annunciato da Amazon. Il reality thriller italiano porterà dunque sugli schermi degli abbonati una nuova storia di celebrità in fuga da un lato all’altro dell’Italia. La narrazione manterrà gli stessi ritmi incalzanti e la suspense già apprezzati nella prima stagione. A cambiare saranno invece le star coinvolte, le quali dovranno mantenere l’anonimato e sfuggire per 14 giorni all’inseguimento di un team di cacciatori professionisti, di cui faranno parte ancora una volta analisti e investigatori, esperti di cybersecurity, profiler e human tracker già al servizio delle forze dell’ordine e dei servizi segreti militari.

Come già nella prima stagione, anche in Celebrity Hunted 2 fuga e inseguimento saranno fortemente influenzati dai diversi strumenti a disposizione dei due gruppi. Le celebrità potranno contare soltanto su conoscenze personali e risorse economiche limitate, mentre i cacciatori potranno servirsi di qualsiasi mezzo legale per rintracciare i fuggitivi, quali ad esempio videocamere di sorveglianza, tracciamenti telefonici, sistemi di riconoscimento delle targhe e accesso libero a qualsiasi tipo di informazione utile alla caccia.

Siamo entusiasti di poter confermare una seconda stagione di Celebrity Hunted per il pubblico italiano, ha dichiarato Nicole Morganti, Head of Amazon Originals, Italia. Dopo una prima stagione di grande successo, ritorniamo con questa serie per una nuova entusiasmante caccia all’uomo che unisce una produzione di alto livello con un cast tutto nuovo di grandi personaggi di primissimo piano, che renderanno questo spettacolo una vera sorpresa. Ancora una volta Celebrity Hunted coinvolgerà gli spettatori di Prime Video in un’esperienza di intrattenimento davvero unica, con un accesso senza precedenti alle loro star preferite in fuga, unendo momenti adrenalinici e una buona dose di elementi comici.

Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione con gli Amazon Studios e Prime Video. L’anno scorso abbiamo vinto una sfida producendo il primo programma non-fiction di Amazon Prime Video in Italia. Siamo di nuovo qui, insieme, pionieri in un mercato in continua evoluzione, ha affermato Leonardo Pasquinelli, CEO di Endemol Shine Italy. Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo è stata una serie rivoluzionaria di grande successo, con una narrazione innovativa ed elettrizzante grazie ai suoi elementi di suspense. Questa seconda stagione porterà il pubblico a un nuovo livello di intrattenimento.

Il format Banijay Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su una serie originale creata da Shine TV, società di produzione britannica. Tra i partecipanti alla scorsa edizione figuravano Francesco Totti e Fedez, mentre si attendono ancora le prime informazioni sulle celebrità coinvolte nella seconda stagione del reality thriller.