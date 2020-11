Il produttore sudcoreano avrebbe in mente una strategia ben precisa per le prossime uscite hardware del prossimo anno. Quest’ultima prevede più lanci dei dispositivi pianificati in momenti diversi dei prossimi trimestri e secondo una logica di seguito riportata.

Il primo trimestre del 2021, dunque il periodo che va da gennaio a marzo, avrebbe come unica protagonista la serie Samsung Galaxy 21. Nel prossimo evento Unpacked organizzato molto probabilmente il 14 gennaio, ci sarà spazio per le ammiraglie che succedono i Galaxy S20, al massimo per qualche accessorio come una nuova edizione delle Galaxy Buds ma nulla di più.

Il Samsung Galaxy Z Flip 2 andrebbe a collogarsi almeno nel secondo trimestre del 2021 e dunque da aprile. Lo scopo sarebbe quello di evitare che il nuovo pieghevole a conchiglia cannibalizzi l’attenzione a sfavore dei Galaxy S21. Non è però ancora chiaro se, nello stesso periodo, potrebbe essere presentato l’altro dispositivo foldable, ossia il Galaxy Fold 3 che, rispetto al Flip ha in effetti un design completamente diverso ossia a libro.

Samsung sembrerebbe più che pronta a pianificare il 2021 in maniera ben precisa per giocarsi le sue migliori carte vincenti nei prossimi mesi. Di certo l’obiettivo è quello di mantenere la sua egemonia assoluta nel mercato degli smartphone e ancora e conquistare terreno rispetto alla concorrenza Android Huawei e Xiaomi ma anche nei confronti dell’acerrimo rivale Apple. Il lancio anticipato del Samsung Galaxy S21 rispetto alla tempistica standard della serie S ne è una riprova e ora anche le ultime notizie relative all’uscita posticipata del Flip 2 lasciano intendere che nulla sarà lasciato al caso.

Non resta che attendere che la pianificazione più che verosimile fin qui ipotizzata sia pure ottimizzata nelle prossime settimane, a partire dal lancio del Samsung Galaxy S21 previsto tra meno di 2 mesi.