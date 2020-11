Oggi è per tutti il dottor Andrea Fanti di Doc – Nelle tue Mani ,ma pochi ricordano l’esordio di Luca Argentero in Carabinieri, la fiction di Canale 5 ambientato a Città della Pieve e trasmessa tra il 2002 e il 2008.

Quello di Luca Argentero in Carabinieri è stato effettivamente l’esordio nella fiction per l’allora ex concorrente del Grande Fratello 3: Argentero vi ha preso parte dal 2005 al 2007, apparendo nei panni di Marco Tosi, brigadiere dalla vita sentimentale molto turbolenta.

La partecipazione di Luca Argentero a Carabinieri si è limitata a 3 stagioni, dalla quarta alla sesta: il personaggio di Tosi entra in scena quando viene trasferito a Città della Pieve per incompatibilità ambientale dopo aver avuto una relazione con una collega. Nella piccola caserma della città umbra, tra improbabili delitti e Intrecci amorosi tra gli stessi carabinieri, il personaggio di Argentero finisce per innamorarsi prima di Sonia Martini, brigadiere interpretata da Roberta Giarrusso, e poi di Caterina Morri, interpretata da Francesca Citarella.

Tosi uscirà di scena con il trasferimento della caserma a Montepulciano, dov’è ambientata la settima stagione: la sua morte nel corso di un conflitto a fuoco a Città della Pieve porterà la brigadiere Martini ad uscire di scena con un trasferimento, a causa della sua condotta nell’indagine sul caso.

L’esordio di Luca Argentero in Carabinieri avviene poco dopo la sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello, a cui si classificò terzo, ma già un anno dopo essere apparso nella serie la sua carriera è decollata. Nel 2006 è apparso sul grande schermo con il film A Casa Nostra di Francesca Comencini e nel 2007 è stato diretto da Ferzan Ozpetek in Saturno Contro nel ruolo di un omosessuale. Nello stesso anno ha fatto parte del cast di Lezioni di Cioccolato con Violante Placido, per la regia di Claudio Cupellini. Sempre nel 2007 è arrivata per lui anche la miserie televisiva di Raiuno La Baronessa di Carini, insieme a Vittoria Puccini. Da quel momento per lui è stato tutto un alternarsi tra tv e cinema.

Durante una recente intervista a Domenica In, l’esordio di Luca Argentero in Carabinieri è stato ricordato con tenerezza dallo stesso attore, che ne ha parlato come una palestra grazie alla quale ha imparato a stare sul set per la prima volta. Ma quell’esperienza è stata anche un po’ un gioco per Argentero, visto che non aveva ancora ben chiara l’idea di voler fare l’attore nella vita. Classe 1978, torinese, l’interprete di Doc si era infatti laureato in economia, prima di intraprendere la strada dello spettacolo senza troppe aspettative. Ora con Doc – Nelle Tue Mani (qui la nostra recensione) sembra aver trovato il format che potrebbe consacrarlo nella lunga serialità italiana, visto che il finale della seconda parte della prima stagione ha ottenuto ascolti record, oltre 8 milioni di telespettatori, risultando la serie più vista in Italia dal 2007.