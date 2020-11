I Boomdabash annunciano Don’t Worry – Best Of, una grande raccolta per festeggiare i primi 15 anni di carriera della band salentina.

L’album arriva dopo la pubblicazione di Don’t Worry, inno che infonde speranza, ed è proprio questo ultimo singolo che dà il titolo alla raccolta e che sarà disponibile dall’11 dicembre su etichetta Soulmatical Music / Polydor (Universal music Italy).

Don’t Worry – Best Of è atteso in formato CD, CD Limited Edition Autografato, LP ed LP con t-shirt. Nel disco sono compresi 22 brani tra cui le hit con Alessandra Amoroso – Mambo Salentino e Karaoke – oltre a Per Un Milione, Barracuda e Non Ti Dico No, che hanno portato al successo con Loredana Bertè.

Ecco le parole della band, con le quali hanno voluto presentare il nuovo progetto, dedicato ai loro primi 15 anni:

“Se ci guardiamo alle spalle rifaremmo tutto quello che abbiamo fatto fino qui sono stati 15 anni intensi, pieni di gioia e di molti sacrifici. La musica ci ha dato la forza di superare molte difficoltà e per questo non l’abbiamo mai abbandonata. Don’t Worry – Il Best Of è molto più di una raccolta di successi e brani inediti, è la fotografia del nostro modo di vivere e concepire la musica, è l’essenza dei nostri primi 15 anni insieme”

Tracklist di Don’t Worry – Best Of