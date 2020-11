Arrivano anche oggi 23 novembre alcune indicazioni importanti a proposito del Samsung Galaxy Note 21. Dopo le anticipazioni della scorsa settimana, infatti, è molto importante tornare sulla possibile cancellazione del progetto nel corso del 2021, considerando il fatto che il produttore coreano sta valutando la possibilità di mettere da parte questa famiglia. Al momento, non abbiamo annunci ufficiali in merito, così come non sono note le ragioni che potrebbero portare ad una situazione simile, ma è chiaro che ci sono un po’ di considerazioni da fare.

Quali sono gli indizi che gettano ombre sul Samsung Galaxy Note 21

In particolare, gli ultimi rumors ci dicono che il Galaxy Z Fold 3 sarà dotato di una S Pen, una fotocamera sotto il display e un Ultra Thin Glass (UTG) di seconda generazione più spesso rispetto al suo predecessore. Come se non bastasse, da giorni circolano voci esplicite sul fatto che il colosso asiatico smetterà di lanciare nuovi smartphone della serie Galaxy Note in futuro.

A detta di SamMobile, l’inclusione della S Pen nel Galaxy Z Fold 3 e la compatibilità del Galaxy S21 Ultra con la stilo del produttore coreano indicano quali siano le direzioni prese sul fronte marketing. In sostanza, ci sarebbero pochi dubbi sulla possibile interruzione della serie Samsung Galaxy Note 21. Questo, nonostante gli smartphone della serie in questione siano famosi per offrire schermi di grandi dimensioni, S Pen e ottimizzazioni software più evolute rispetto a quelle che abbiamo toccato con mano in questi anni con la serie Galaxy S.

Se la serie dei Samsung Galaxy Note 21 verrà archiviata, Samsung avrà bisogno di un piano solido per competere con i lanci di smartphone di metà anno da parte dei suoi competitors. Ci si dovrà inventare qualcosa per offrire prodotti ancora più interessanti ai fan di Galaxy a metà anno. Che ne pensate?