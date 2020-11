Tra le novità in arrivo prossimamente da parte di “mamma” Samsung, gli utenti – tra fedelissimi della compagnia e curiosi – attendono al varco anche il Galaxy Note 21. Con le indiscrezioni sul Galaxy S21 e tutte le sue varianti a farsi sempre più massicce tra i vicoli della rete, è naturale che i riflettori siano puntati anche sull’altra gamma di smartphone del colosso sudcoreano. La stessa che torna protagonista nella giornata di oggi, 16 novembre 2020, grazie ad una nuova fuga di notizie.

In questo caso, però, le indiscrezioni portano notizie nefaste per chi avrebbe voluto approcciarsi in futuro al Galaxy Note 21. Stando a quanto si legge sulle pagine del portale Android Central, pare infatti che l’evoluzione dell’attuale Note possa non vedere la luce nel 2021, con Samsung addirittura intenzionata a cancellare del tutto la serie. Il tutto con l’obiettivo di concentrarsi maggiormente sui device mobile pieghevoli, dopo il discreto successo raccolto tra pubblico e critica dal recente Galaxy Z Fold 2.

An unusual clue: There is currently no information on the development of the Note21 series. pic.twitter.com/RBzzwsg8Cg — Ice universe (@UniverseIce) November 15, 2020

La fonte di questa notizia è il celebre leaker Ice Universe, che tramite il suo account Twitter riferisce che “al momento non ci sono informazioni sullo sviluppo della serie Galaxy Note 21”. Un’ipotesi, questa, che è stata poi confermata da Max Weibach, altro insider di settore ritenuto piuttosto affidabile dalla community. Quest’ultimo, sempre via Twitter, ha dichiarato che nel 2021 vedranno la luce solo i Galaxy S21 (S21 FE, S21, S21+ ed S21 Ultra), il Z Fold 3, Z Flip 3 e Z Fold FE. subito dopo è andato ad aggiungere nel suo tweet che tre dei sette smartphone in questione includeranno il supporto all’S Pen, elemento cardine dell’esperienza legata alla serie Galaxy Note.

Samsung flagships to expect this year:



S21 FE

S21

S21+

S21 Ultra

Z Fold 3

Z Flip 3

Z Fold FE — Max Weinbach (@MaxWinebach) November 15, 2020

Per il momento non sappiamo se il Samsung Galaxy Note 21 sia effettivamente destinato all’oblio, ma pare che la serie sia per l’appunto sulla via della cancellazione, con il Note 20 FE che potrebbe rappresentare il suo ultimo esponente. Voi cosa ne pensate in merito? Fatecelo sapere nei commenti.