Torna l’appuntamento con NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 6, in coppia nella serata di domenica 22 novembre. I due crime continueranno a far compagnia al pubblico di Rai2 almeno fino al prossimo mese, sempre in prima serata.

Si parte dall’episodio 11×17 di NCIS Los Angeles dal titolo Veglia su di me, di cui vi riportiamo la trama:

Quando un agente dell’FBI viene ucciso mentre è sulle tracce di un agente sotto copertura, la squadra deve provare a rintracciarlo prima che lo facciano i criminali sui quali lui stava indagando.

Nel cast di NCIS Los Angeles 11, Chris O’Donnel nel ruolo dell’agente speciale G. Callen; LL Cool J è Samuel Sam Hanna un ex Navy Seal e partner di Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye esperta nel riconoscimento labiale; Linda Hunt è Henrietta Hetty Lange; Barrett Foa è Eric Beal; Eric Christian Olsen è Martin A. “Marty” Deeks; Renée Felice Smith interpreta Nell Jones.

A seguire, l’episodio 6×05 di NCIS New Orleans intitolato Spie e Bugie. Ecco la trama:

Il tenente della marina Max Landry (guest star Michael Ocampo) chiede aiuto all’ufficio della New Orleans quando sospetta che la sua fidanzata sia una spia. Inoltre, Lasalle viene colpito da un’altra devastante morte mentre cerca di capire che fine ha fatto suo fratello.

Nel cast di NCIS New Orleans 6 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Lucas Black è Christopher LaSalle, NCIS Senior Field Agent (SFA), secondo in comando; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio, agente speciale NCIS; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame, specialista di computer dell’NCIS; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade, Jefferson Parish Medical Examiner.

NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 6 tornano in coppia domenica 29 novembre con i rispettivi episodi inediti. Nel primo, l’episodio 11×18 di NCIS Los Angeles dal titolo Incontri ravvicinati, mentre la squadra indaga sulla scomparsa di un ufficiale del dipartimento della difesa che stava indagando su un recente avvistamento UFO, Anna (guest star Bar Paly) prende una decisione coraggiosa sul suo futuro. A seguire, l’episodio 6×06 di NCIS New Orleans intitolato Matteo 5.9. Lasalle spera di vendicare l’omicidio di suo fratello andando a caccia di un anello della droga in Alabama che crede sia il responsabile della sua morte. Inoltre, quando Pride lo assiste nel caso, si scontra con Eddie Barrett (guest star Eddie Cahill), un individuo sfuggente che conosce molte più cose di quanto dice.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 6 è per stasera dalle 21:05 su Rai2.