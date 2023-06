NCIS Los Angeles 15 non ci sarà: il doppio episodio che va in onda lunedì 5 giugno su Rai2 è il finale di serie. Il longevo spin-off di NCIS ha infatti chiuso con la quattordicesima stagione, come è stato annunciato nei primi mesi del 2023 dalla rete americana CBS.

NCIS Los Angeles 15 non si farà e la motivazione sembra siano gli elevati costi di produzione e quindi dalla conseguente necessità del network statunitense di fare dei tagli. Nonostante gli attori protagonisti, LL Cool J e Chris O’Donnell, abbiano ribadito più volte il loro impegno e la volontà a partecipare a un’eventuale nuova stagione, la CBS ha annunciato lo scorso gennaio che non avrebbe rinnovato la serie tv.

La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno sul set. Infatti, secondo il noto sito americano Deadline, il cast e la troupe confidavano nel rinnovo visti gli ottimi ascolti registrati dalla quattordicesima stagione. Inoltre, lo share era aumentato grazie anche ai crossover con NCIS e NCIS Hawaii.

Non appena la notizia della cancellazione è stata diffusa, sui social, i fan non hanno risparmiano polemiche e accuse contro la CBS per aver cancellato la serie poliziesca. In molti hanno lamentato il fatto che NCIS, serie originale da cui poi è nato lo spin-off, vada avanti ancora per venti stagioni con un cast completamente stravolto e rinnovato. Al contrario, NCIS Los Angeles ha ancora i suoi quattro membri originali del cast.

Già lo scorso anno, NCIS Los Angeles era a rischio cancellazione e la produzione ha dovuto girare il finale di stagione come l’ultimo episodio della serie. In questo caso, il finale della stagione 14 sembra chiudere in modo definitivo tutte le storie.

Non sappiamo se in futuro ci sarà un revival, come accaduto con la storica CSI, o un film. Solo il tempo ce lo dirà.

