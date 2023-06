NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 si concludono lunedì 5 giugno, su Rai2. Stasera vanno in onda i rispettivi finali di stagione. Di seguito le anticipazioni.

Si parte con la prima parte del finale di stagione di NCIS Los Angeles, dal titolo Nuovi inizi. Ecco la sinossi:

La squadra dell’NCIS viene coinvolta da Kerry Adams, agente speciale al comando dell’ATF, in un caso di trafficanti d’armi di cui si sta occupando l’agente infiltrato William Newsome, che la Adams teme essere corrotto. Nel frattempo, Sam deve anche prendersi cura del padre, che rifiuta di affidarsi alle cure mediche e che soffre di demenza senile, mentre Callen è alle prese con l’organizzazione del matrimonio e Kensi non si sente bene, forse per una indigestione…

A seguire, la seconda parte:

Dopo aver accertato che la talpa dei trafficanti di armi, è un agente dell’ATF, la squadra deve ancora smantellare l’organizzazione e capire la provenienza delle armi, tramite l’aiuto dell’informatrice Nina e dell’infiltrato Newsome. Nel frattempo, i membri dell’NCIS devono anche affrontare dei problemi personali. Rountree e Jordyn sono alle prese con l’esito della denuncia fatta contro la polizia di Los Angeles per l’aggressione subita mentre Kensi continua a non star bene…

Nel cast di NCIS Los Angeles 14: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; Gerald McRaney è Hollace Kilbride; LL Cool J nei panni di Sam Hanna; Linda Hunt nel ruolo di Hetty.

La serata si conclude con il finale di stagione di Blue Bloods intitolato Il segreto della felicità:

Il dottor Walker viene scarcerato e il serial killer che mette in posa le sue vittime con un rosario tra le mani, colpisce di nuovo. In questa occasione, Danny torna a indagare con la sua ex partner, Jackie Curatola (la guest star Jennifer Esposito). Frank e il sindaco Chase discutono vivacemente sulle azioni da intraprendere nella gestione dei senzatetto e delle persone mentalmente disturbate. Grazie all’intervento dell’arcivescovo Kearns, capiscono che devono lavorare insieme per il bene della città. Tyler Green, un delinquente che Erin ha rimesso in libertà aggredisce una donna.

Nel cast di Blue Bloods 13: Tom Selleck nel ruolo di Francis “Frank” Reagan; Donnie Wahlberg è Daniel “Danny” Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes interpreta “Jamie” Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Marisa Ramirez è Maria Baez; e Vanessa Ray è “Eddie” Janko-Reagan.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 è partire dalle 21:05.

