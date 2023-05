Tornano in onda in coppia NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 su Rai2 nella serata di lunedì. Per entrambe le serie tv manca poco al finale di stagione, che sarà trasmesso in Italia la prossima settimana. Negli Stati Uniti, NCIS Los Angeles ha invece chiuso i battenti, con il matrimonio tra Callen ed Anna. Andiamo alle anticipazioni di stasera 29 maggio.

Si parte con l’episodio 14×19 di NCIS Los Angeles, dal titolo Resa dei conti. Ecco la sinossi:

Dopo una sparatoria che ha coinvolto alcuni agenti della CIA, colpiti a morte, Pembrook contatta Callen e lo costringe a seguire le sue istruzioni, ma questo comporta tagliare ogni contatto con la squadra. Il loro sarà un incontro chiarificatore che riuscirà a svelare alcuni particolari inaspettati della vita passata di Callen e il ruolo che ha avuto Pembrook. Ma ai due danno la caccia alcuni ex-soggetti del Progetto DRONA e la loro vita è in pericolo…

Nel cast di NCIS Los Angeles 14: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; Gerald McRaney è Hollace Kilbride; LL Cool J nei panni di Sam Hanna; Linda Hunt nel ruolo di Hetty.

A seguire, l’episodio 13×20 di Blue Bloods intitolato Prove in fumo:

Il deposito prove del dipartimento di Polizia di New York va a fuoco e c’è il rischio che molti criminali vengano scagionati. Tra questi c’è anche Rodriguez. Pur di impedire che Rodriguez torni in libertà Danny tende una trappola a Rodriguez rischiando di venire ucciso. Anthony vorrebbe indagare sull’omicidio di una persona che in passato aveva aiutato. Erin non è d’accordo, ma Anthony decide di fare di testa sua. Durante una manifestazione contro la polizia, Eddie blocca una donna aggressiva. La donna simula una lesione al collo e fa causa al dipartimento. Frank, non può schierarsi apertamente in favore di Eddie.

Blue Bloods andrà in onda anche con un altro episodio inedito, il 13×21 intitolato Uscita di scena:

Ross fa ritorno a New York, Frank accoglie con gioia la notizia, felice di rivedere il vecchio amico, ma inizia anche subito a sospettare che Ross nasconda le reali motivazioni in merito al suo ritorno in città. Baez e sua figlia vengono prese di mira da un criminale che Baez, anni prima, aveva arrestato. Danny fa del suo meglio per aiutare l’amica e collega. La ragazza di Badillo viene aggredita ed Eddie cerca di dargli qualche consiglio su come superare quanto accaduto. Anthony si ritrova in una posizione difficile quando suo cugino Joey lo supplica di fargli un favore.

Nel cast di Blue Bloods 13: Tom Selleck nel ruolo di Francis “Frank” Reagan; Donnie Wahlberg è Daniel “Danny” Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes interpreta “Jamie” Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Marisa Ramirez è Maria Baez; e Vanessa Ray è “Eddie” Janko-Reagan.

NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 tornano il 5 giugno con gli ultimi episodi. Nel gran finale di NCIS Los Angeles, gli occhi saranno tutti sul matrimonio di Anna e Callen, che coronano finalmente il loro sogno d’amore. Nel finale di stagione di Blue Bloods, Frank e il sindaco Chase combattono su come gestire al meglio la crescente popolazione di senzatetto della città.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 è partire dalle 21:05.

