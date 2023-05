Tornano in onda in coppia NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 su Rai2 nella serata di lunedì. Per entrambe le serie tv manca poco al finale di stagione, che sarà trasmesso in Italia rispettivamente a giugno e a maggio. NCIS Los Angeles ha invece chiuso i battenti domenica, con il matrimonio tra Callen ed Anna. Andiamo alle anticipazioni di stasera 22 maggio.

Si parte con l’episodio 14×18 di NCIS Los Angeles, dal titolo Falene. Ecco la sinossi:

Il Dottor Darryl Howard, ricercatore universitario, viene aggredito nel suo laboratorio e ridotto in fin di vita. Secondo il suo assistente, Arjun, mancano all’appello alcuni pesticidi e la squadra dell’NCIS ipotizza che i risultati delle sue sperimentazioni possano essere stati d’intralcio ad alcune multinazionali. Ma il rapimento di una collaboratrice del dottore, la dottoressa Winchester, apre nuovi scenari. Nel frattempo, Kilbride offre a Sam il ruolo di responsabile delle operazioni ad interim.

Nel cast di NCIS Los Angeles 14: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; Gerald McRaney è Hollace Kilbride; LL Cool J nei panni di Sam Hanna; Linda Hunt nel ruolo di Hetty.

A seguire, l’episodio 13×18 di Blue Bloods intitolato Accoglienza difficile:

La sfarzosa festa per il matrimonio tra i figli di due famiglie mafiose rivali si trasforma in una rissa durante la quale vengono rubati i regali di nozze. Danny e Baez indagano con la sensazione di trovarsi sul set del… “Padrino”! Eddie prende a cuore il caso di un ex poliziotto in pensione che minaccia di uccidere uno spacciatore responsabile della morte del nipote. Erin confessa di aver perso, per un errore di valutazione, una causa contro un criminale che ha stuprato e ucciso una ragazza. Frank si scontra con il sindaco Chase sulla gestione dell’accoglienza dei migranti e chiede delle risorse in più.

Blue Bloods andrà in onda anche con un altro episodio inedito, il 13×19 intitolato Prove in fumo:

Il deposito prove del dipartimento di Polizia di New York va a fuoco e c’è il rischio che molti criminali vengano scagionati. Tra questi c’è anche Rodriguez. Pur di impedire che Rodriguez torni in libertà Danny tende una trappola a Rodriguez rischiando di venire ucciso. Anthony vorrebbe indagare sull’omicidio di una persona che in passato aveva aiutato. Erin non è d’accordo, ma Anthony decide di fare di testa sua. Durante una manifestazione contro la polizia, Eddie blocca una donna aggressiva. La donna simula una lesione al collo e fa causa al dipartimento. Frank, non può schierarsi apertamente in favore di Eddie.

Nel cast di Blue Bloods 13: Tom Selleck nel ruolo di Francis “Frank” Reagan; Donnie Wahlberg è Daniel “Danny” Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes interpreta “Jamie” Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Marisa Ramirez è Maria Baez; e Vanessa Ray è “Eddie” Janko-Reagan.

NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 tornano il 29 maggio con due nuovi appuntamenti. Nel 14×19, quando quattro persone, tra cui un ufficiale della CIA, vengono colpite e uccise in pieno giorno, il team dell’NCIS sospetta che gli attacchi abbiano qualcosa a che fare con DRONA. Inoltre, Pembrook incontra Callen e fornisce maggiori informazioni sul suo passato. Nel 13×20 di Blue Bloods, Frank teme che il suo amico di lunga data stia nascondendo la sua vera ragione per cui è tornato in città; nel 13×21, Frank e il sindaco Chase combattono su come gestire al meglio la crescente popolazione di senzatetto della città.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 è partire dalle 21:05.

