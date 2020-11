Arrivano ottimi segnali oggi 21 novembre per i tanti utenti che si ritrovano con un Honor 20, a conferma di quanto vi vi abbiamo riportato pochi giorni fa. Sto parlando di Magic UI 4 e di EMUI 11, con il programma beta ufficialmente iniziato vista la distribuzione della prima versione del pacchetto software. Il reclutamento per questi dispositivi è iniziato dal 9 novembre ed è terminato tre giorni fa in Cina. Dunque, finalmente possiamo passare dalla teoria alla pratica per questi device.

Cosa cambia per gli utenti Honor 20 da oggi

Terminata la fese del reclutamento, dunque, si passa al test sul campo. Stando alle prime informazioni ottenute stamane, il produttore asiatico che a breve sarà del tutto indipendente rispetto a Huawei, ha iniziato a lanciare la prima versione beta di Magic UI 4 per i dispositivi Honor 20, 20 Pro, V20 e Magic 2. Come da dettagli che emergono attraverso il nuovo log delle modifiche, l’aggiornamento beta in questione offre nuove funzionalità che abbiamo già imparato a conoscere negli ultimi mesi tramite Magic UI 4 ed EMUI 11.

Ad esempio, siti asiatici ci parlano dell’inclusione di smart multi-window, subtle effect e super notepad nel pacchetto software. Dunque, procede senza sosta lo sviluppo software anche per la famiglia Honor 20. Recentemente, Honor ha anche rilasciato la versione stabile della versione stabile di Magic UI 4 per le serie Honor 30 e V30. Si tratta, a conti fatti, della prima famiglia di questo produttore che ha ricevuto la versione stabile del tanto atteso aggiornamento.

Il changelog completo per Honor 20 ci parla di un aggiornamento che, pur essendo ancora in versione beta, presenta a conti fatti tutte le specifiche e le funzioni di cui si parla da diversi mesi. Insomma, nessuna preclusione, al punto che le aspettative verso il rollout sono in queste ore importanti. Anche in Italia, dove il rollout dovrebbe scattare a stretto giro secondo quanto si apprende.