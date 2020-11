Sono ore ricche di novità quelle che stiamo vivendo anche in Italia e nel resto d’Europa per Honor 20, in virtù del fatto che il produttore asiatico sta avviando in queste ore la distribuzione di un nuovo aggiornamento per il pubblico. Un segnale concreto per tutti, al netto di beta e della preparazione del dispositivo a pacchetti software più importanti, dopo quello che vi abbiamo riportato nei mesi scorsi su OptiMagazine. Fondamentale, pertanto, fare ordine tra le informazioni disponibili oggi 19 novembre.

Le anticipazioni sull’aggiornamento 170 per Honor 20

In particolare, secondo quanto riportato da Huawei Central l’azienda ha iniziato proprio in queste ore a rilasciare il nuovo aggiornamento software per gli utenti che si ritrovano con alcuni dispositivi di questa famiglia. Stiamo parlando di Honor 20, 20 Pro e V20. Questo firmware, secondo le indicazioni che sono disponibili fino a questo momento, introduce una patch di sicurezza rilasciata durante il mese di ottobre 2020, con la quale dovremmo assistere ad una maggiore stabilità del sistema.

In linea di massima, i vari Honor 20 coinvolti qui dovrebbero vedere migliorata l’esperienza utente. Il tutto, in un contesto nel quale la scorsa settimana abbiamo assistito ad una prima svolta. Honor, infatti, ha iniziato a reclutare altri utenti e soprattutto altri dispositivi per la fase beta di Magic UI 4. La lista in questione, un po’ come avvenuto oggi con la patch di ottobre, include i vari Honor 20, 20 Pro, V20 e Magic 2. Dopo il completamento del processo di reclutamento, la società si appresta a rilasciare a breve la sua versione beta di Magic UI 4 per i rispettivi dispositivi.

Vi ricordiamo che Honor 20, 20 Pro e V20 stanno arrivando ad installare Magic UI 3.1 ed in particolare la versione 10.1.0.170, passando a conti fatti dal firmware 10.1.0.168. Vi aspettate interventi specifici da parte del produttore asiatico? Diteci che ne pensate.