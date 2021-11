A chi non farebbe gola un buono spesa Esselunga da 500 euro, da spendere magari nel prossimo periodo pre-natalizio per far fronte alle importanti spese festive? Su WhatsApp, in questi giorni, sta circolando nelle chat una nota con il voucher relativo alla ben nota catena di supermercati. Per quanto si voglia pure credere nella buona sorte di essere risultati vincitori del coupon, è meglio specificare subito che si tratta di un falso e pure di un tentativo di truffa.

Da anni ormai, i grossi brand della distribuzione sono spesso coinvolti (loro malgrado) in tentativi di raggiro. Sfruttando i nomi dei marchi più noti al grande pubblico, dei cybercriminali fanno circolare nelle chat di servizi di messaggistica molto utilizzati come WhatsApp dei falsi coupon. A volta con il riferimento ad anniversari speciali, altre volte a ricorrenze e festività e pure a svendite speciali, si provvede a far credere che ci sia qualcosa in regalo per i clienti o in fortissimo sconto. Rientra pienamente in questa casistica, anche l’ultimo messaggio che sembrerebbe essere di Esselunga ma che così non è.

Il buono spesa Esselunga da 500 euro non è per nulla reale. Non c’è alcuna iniziativa reale legata ad un possibile voucher di una così importante somma. La nota in distribuzione su WhatsApp potrebbe tuttavia far gola a molti cittadini italiani e per questo va specificato cosa non dovrebbe essere mai fatto. Per ottenere l’ingente premio, la comunicazione ricevuta in chat invoglia la vittima a compilare un questionario o un form di contatto. Questo è il passaggio che dovrebbe essere sempre evitato perché si forniranno dati sensibili e preziosi ai cybercriminali, soprattutto quelli sensibili delle proprie carte di credito o debito.

L’allarme per l’attuale falso buono Esselunga da 500 euro arriva anche dalla Polizia postale in queste ore. L’ideale sarebbe dunque cestinare del tutto la nota ricevuta, al più ignorarla del tutto.