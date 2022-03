Bisogna fare molta attenzione, in queste ore, alla storia dell’anniversario Esselunga per i suoi 65 anni. Una vera e propria truffa che, a quanto pare, sta girando molto su WhatsApp e che con la mente ci fa tornare indietro di qualche mese. Catene del genere, infatti, hanno caratterizzato in diverse circostanze il periodo più intenso della pandemia, come vi abbiamo riportato a suo tempo con alcuni articoli a tema. Stando a quanto ho avuto modo di raccogliere oggi 29 marzo, il funzionamento della truffa non dovrebbe essere differente dal solito.

Cosa sappiamo sull’anniversario Esselunga per i suoi 65 anni: attenzione al finto buono spesa su WhatsApp

Quali sono le informazioni attualmente disponibili? Frammentarie, visto che il discorso è limitato ad alcuni riscontri trapelati tramite WhatsApp da parte di coloro che hanno ricevuto la solita catena. Fondamentalmente, il messaggio riguardante l’anniversario Esselunga ci racconta che sarebbe disponibile un buono spesa da consumare presso lo store, alla luce del compimento dei 65 anni dello store. Inutile dire che, recandosi sul sito ufficiale, non emerga nulla del genere.

Del resto, da sempre marchi come quello citato oggi ci avvisano che eventuali iniziative di questo tipo non siano mai annunciate tramite WhatsApp. Non avremo eccezioni oggi, al punto da potervi garantire che la storia dell’anniversario Esselunga sia in tutto e per tutto una bufala. Come sempre, cliccando sul link posto all’interno del messaggio, verrete rimandati ad una pagina esterna con un questionario. Arrivati al termine della procedura, dovrete effettuare un piccolo pagamento per ottenere il buono spesa.

Proprio in quell’istante, verrà a materializzarsi la truffa, in quanto i dati della vostra carta di credito finiranno nelle mani sbagliate. Dunque, state alla larga dalla catena incentrata sul finto anniversario Esselunga per i suoi 65 anni oggi 29 marzo, secondo quanto raccolto in mattinata qui in Italia.