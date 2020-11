Lady Gaga in Bullet Train con Brad Pitt, pronta per immergersi nuovamente nel mondo del cinema dopo il successo mondiale di A Star Is Born. L’indiscrezione arriva da Collider e a questo giro non parliamo di un musical d’amore e dramma. Bullet Train è un thriller diretto da David Leitch ispirato al romanzo Maria Beetle di Kōtarō Isaka.

La storia ruota intorno alla presenza di cinque assassini su un treno in un crescendo di tensione che vedrà i protagonisti entrare in conflitto con loro. Non ci sono notizie su quale sarà il ruolo interpretato dalla popstar, ma Lady Gaga in Bullet Train con Brad Pitt potrebbe indossare i panni di uno dei 5 killer.

La passione per il cinema di lady Germanotta è inarrestabile. Oltre al lungometraggio di Leitch la voce di Shallow, infatti, è impegnata nel progetto Gucci di Ridley Scott con una trama che ricostruisce il percorso dello stilista Maurizio Gucci ucciso il 27 marzo 1995 a Milano nel suo palazzo di Corso Venezia. Lady Gaga, nel biopic, vestirà i panni Patrizia Reggiani che nella vicenda giudiziaria fu la mandante dell’omicidio.

Nel film di Ridley Scott reciterà accanto a Robert De Niro, Al Pacino, Jared Leto e Adam Driver. In Bullet Train di David Leitch, invece, oltre a Brad Pitt lavorerà insieme a Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Zazie Beetz e Michael Shannon. Ancora non è dato conoscere la data d’uscita del film.

Dopo un 2020 particolarmente intenso per la popstar di Paparazzi, soprattutto per l’uscita di Chromatica, lady Germanotta si cimenta in un nuovo progetto cinematografico dopo aver già dato una grande prova delle sue doti recitative anche per il piccolo schermo, e American Horror Story: Hotel conferma il suo talento.

Prossimamente vedremo Lady Gaga in Bullet Train con Brad Pitt e presto conosceremo la data di uscita del nuovo film di David Leitch.