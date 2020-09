La colonna sonora di A Star Is Born è un successo che dura da ormai due anni: tanti ne sono passati da quando l’ennesimo remake del film, interpretato da Lady Gaga e Bradley Cooper che ne è anche il regista, è diventato uno dei maggiori successi del 2018 al box office in diversi Paesi (qui la nostra recensione).

Un riscontro di pubblico e critica che ha avuto proprio nella colonna sonora di A Star Is Born uno dei suoi punti di forza, tant’è che il film ha ottenuto otto nomination all’Oscar, tra cui quella per il Miglior Film e la Miglior Attrice Protagonista per la performance di Gaga, ma pur partendo da favorito ha vinto solo nella categoria Miglior Canzone Originale per Shallow, duetto presentato dai due attori nella serata di premiazione con una romantica e chiacchieratissima esibizione dal vivo. Il singolo scelto come primo estratto dal disco ha raggiunto il primo posto della Billboard Hot 100 una settimana dopo aver vinto il premio ed è diventato uno dei maggiori successi di sempre di Lady Gaga.

L’album della colonna sonora di A Star Is Born, di cui Gaga è autrice e produttrice, è stato pubblicato il 5 ottobre 2018 e ha esordito in vetta alla Billboard 200 statunitense segnando il miglior debutto per una colonna sonora dal 2015. Ad oggi la colonna sonora di A Star Is Born ha venduto oltre 6 milioni di copie in tutto il mondo e ha generato oltre 2 miliardi di flussi streaming. Inoltre ha procurato a Lady Gaga due Grammy Awards nel 2019, nelle categorie Miglior performance pop in duo o gruppo e Miglior canzone scritta per Visual Media per Shallow, e uno nel 2020 come miglior canzone scritta per Visual Media per I’ll Never Love Again.

A poco meno di due anni dall’uscita del disco, all’inizio di settembre 2020, la colonna sonora di A Star Is Born ha raggiunto quota 100 settimane di permanenza nella Billboard 200, la classifica degli album più venduti negli Stati Uniti. Si tratta del secondo disco di Lady Gaga che riesce in quest’impresa, dopo The Fame.

.@ladygaga and Bradley Cooper's 'A Star Is Born' has now spent 100 weeks on the Billboard 200. — chart data (@chartdata) September 7, 2020

Dall’album della colonna sonora di A Star is Born, sono stati estratti anche i singoli Always Remember Us This Way e I’ll Never Love Again. Di brani il disco ne contiene ben 34, tra versioni radio edit, dialoghi e tracce tratte dal film.

Ecco l’audio di tutte le canzoni della colonna sonora di A Star Is Born, scritte da Lady Gaga in collaborazione con il regista del film Bradley Cooper e diversi autori, produttori discografici e collaboratori storici della Germanotta come Lukas Nelson e Mark Ronson.