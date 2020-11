Tutto è pronto per la messa in onda degli episodi extra di The Walking Dead 10 e mentre i fan americani avranno modo di vederli a partire da domenica 28 febbraio, quelli italiani hanno appuntamento su Fox il giorno dopo, come di consueto, dall’1 marzo. AMC Networks in queste ore ha rilasciato i primi dettagli sulle trame e i titoli dei nuovi episodi che ripercorreranno la morte di Rick o, meglio, i famosi anni del salto temporale in cui i protagonisti hanno affrontato la loro perdita e non solo.

In questi episodi bonus, i sopravvissuti lottano con i traumi del passato e incontrano nuovi amici e nemici mentre The Walking Dead si prepara a viaggiare sulla strada per il Commonwealth per la sua undicesima e ultima stagione che arriverà nel 2021, molto probabilmente dopo gli episodi extra che sono stati descritti come “immersioni profonde” nei personaggi principali dello show.

La trama dei nuovi episodi ripartirà proprio dal finale di The Walking Dead 10, l’episodio in cui abbiamo assistito alla caduta di Alpha (Samantha Morton) e alla fine della Guerra dei sussurri. Il regno era caduto, Hilltop era stata praticamente distrutta e Alessandria abbandonata per prepararsi alla battaglia finale. I nostri sopravvissuti sono stati intrappolati e separati gli uni dagli altri. Tuttavia, di fronte a una morte quasi certa, si sono riuniti per combattere, uccidendo Beta (Ryan Hurst) ed eliminando la minaccia dell’orda.

In questi sei nuovi episodi, troviamo i nostri sopravvissuti che cercano di riprendersi dopo la distruzione che i Whisperers hanno lasciato sulla loro strada mentre affiorano i traumi del passato e mettono in discussione lo stato dell’umanità, lo stato della loro comunità collettiva e quello della loro mente. Vedremo le dinamiche tra Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan), vedremo molte storie legate a Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride), e dove le persone sono state in quei sei anni di salto temporale in cui li abbiamo persi di vista.

A raccontarlo ci penseranno gli episodi di The Walking Dead 10 dal titolo “Home Sweet Home”, “Find me”, “One More”, “Splinter”, “Diverged” e “Here’s Negan”.

Nel primo, Maggie è tornata con una storia che non è pronta a condividere, anche quando il suo passato la raggiunge. La sicurezza di Negan è di nuovo in gioco mentre Daryl e Maggie combattono una minaccia invisibile e sconosciuta.

Nel secondo, un’avventura per Daryl e Carol gira di traverso quando si imbattono in una vecchia capanna. Questo porta Daryl indietro agli anni in cui lasciò il gruppo dopo la scomparsa di Rick mentre rivive un tempo che solo l’apocalisse poteva mostrare.

Nel terzo episodio extra di The Walking Dead, Gabriel (Seth Gilliam) e Aaron (Ross Marquand) cercano cibo e provviste da portare ad Alessandria. Piccole tragedie portano a tragedie più grandi poiché la fede viene spezzata e l’ottimismo viene frammentato quando vengono messi alla prova.

Nel quarto episodio, Eugene (Josh McDermitt), Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) e Princessa (Paola Lázaro) vengono catturati e separati e quest’ultima lotta con i ricordi del suo passato traumatico e cerca di scappare con l’aiuto del Re.

Negli ultimi episodi episodi, che sarebbero il 21 e il 22 di The Walking Dead 10, Daryl e Carol arrivano a un bivio e si dirigono per strade separate. Entrando nel proprio tipo di modalità di sopravvivenza, le sfide più facili diventano molto più difficili. I loro viaggi individuali saranno il punto di svolta necessario per ricucire la loro amicizia oppure no? Carol accompagna Negan in un viaggio, sperando di ridurre al minimo la crescente tensione. Negan riflette sugli eventi che lo hanno portato a questo punto e giunge a una conclusione sul suo futuro.