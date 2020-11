Arriva dagli Usa una notizia che allieterà i fan di The Walking Dead 10 extra che potranno conoscere presto la moglie di Negan, la misteriosa Lucille. In questo misterioso annuncio che in queste ore sta impazzando sui social, si nasconde un mondo e una serie di notizie che potrebbero far balzare sulla sedia anche i fan spariti nel nulla in questi anni.

A quanto pare la moglie di Negan sarà interpretata da Hilarie Burton, guest star in uno degli ulteriori sei episodi in arrivo su AMC all’inizio del 2021. Burton è la vera moglie dell’attore Negan Jeffrey Dean Morgan ei due hanno già iniziato a lavorare insieme a un episodio in Georgia almeno secondo quanto ha riportato Comicbook poco fa. La Burton è chiamata a vestire i panni di Lucille come guest star nei nuovi episodi della serie anche se non si capisce per quanto tempo sarà protagonista.

Chi conosce i fumetti sa bene che Negan ha dato il nome della moglie alla sua mazza Lucille, che la donna stava combattendo contro il cancro prima dell’arrivo dell’apocalisse e che il loro matrimonio era in bilico visto che lui aveva avuto una relazione con un’altra donna, almeno prima dell’arrivo della diagnosi. Alla fine, Negan ha voluto trascorrere più tempo possibile con sua moglie interrompendo la sua relazione e dedicando tutto il suo tempo a Lucille che morì quasi simultaneamente all’inizio dell’apocalisse. Lucille si risvegliò in versione vagante nel suo letto d’ospedale.

Sembra che Hilarie Burton sarà chiamata a vestire i panni di Lucille raccontando così quello che era Negan prima dell’apocalisse. In The Walking Dead 10 extra gli episodi si concentreranno su singoli personaggi o piccoli gruppi di personaggi e sembra che tra questi tocchi proprio all’ex leader dei Salvatori per la gioia dei fan.

Hilarie Burton non è solo la moglie di Jeffrey Dean Morgan ma anche una delle protagoniste della serie cult One Tree Hill.