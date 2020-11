C’era grande attesa nei confronti del volantino Unieuro che parte ufficialmente oggi 19 novembre. A conti fatti, l’ultimo in programma prima del lancio ufficiale del Black Friday 2020, con alcuni smartphone disponibili a prezzi tutto sommato interessati. A distanza di una settimana dal nostro ultimo report, relativo ad altra campagna, abbiamo dunque da analizzare la nuova serie di promozioni che potrebbero abbattere le resistenze di coloro che intendono recarsi in uno store fisico al posto di quello virtuale.

Il Black Friday 2020 anticipato dal volantino Unieuro con iPhone SE e Huawei P40 Lite 5G

Quali sono gli smartphone protagonisti nella campagna che introduce ufficialmente il Black Friday 2020? Dando uno sguardo alle promozioni più allettanti all’interno del volantino Unieuro, emerge che a fare la differenza potrebbe essere in primis il cosiddetto Samsung Galaxy S20 FE. Lo smartphone Android sta conquistando interessanti quote di mercato anche qui in Italia e in questa circostanza, stando alla copertina del suddetto volantino, è possibile procedere con il suo acquisto sborsando 499 euro.

In termini percentuali, però, lo sconto pare sia più interessanti con altri dispositivi di fascia media. Un caso emblematico in questo senso ci è dato dal cosiddetto iPhone SE 2020. Gli utenti che intendono procedere con il melafonino lanciato pochi mesi fa, infatti, possono farlo spendendo 469 euro. Un autentico low cost, considerando almeno il costo medio di un melafonino. Occhio anche al tanto apprezzato Huawei P40 Lite 5G, visto che negli store che hanno partecipato alla campagna lo trovate a 249 euro.

Dunque, ci sono molti spunti interessanti sui quali soffermarsi con il volantino Unieuro che avrà validità fino al 30 novembre, alle porte del Black Friday 2020. Oltre ai vari Samsung Galaxy S20 FE, iPhone SE 2020 e Huawei P40 Lite 5G, in ogni caso, potete consultare altre offerte su Trovavolantini. Che ne pensate delle promozioni selezionate questo giovedì?