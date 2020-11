Ci sono importanti spunti che possiamo raccogliere in queste ore dal volantino Unieuro, quello che introduce ufficialmente il tanto atteso Black Friday 2020, come del resto si può percepire chiaramente tramite la sua copertina. Già ieri, nello specifico, abbiamo analizzato alcune promozioni online da parte dello store, come si potrà notare attraverso il nostro articolo “a tema”, ma al contempo dobbiamo evidenziare che oggi 12 novembre siano scattate ufficialmente alcune offerte negli store fisici. Con un focus su iPhone 11 e Samsung Galaxy Note 20.

Le migliori offerte in vista del Black Friday 2020 con il volantino Unieuro

Provando ad analizzare più da vicino le offerte in questione, emerge che la campagna focalizzata già oggi sul Black Friday 2020 tramite l’ultimissimo volantino Unieuro scattato questo giovedì, si concentri in primis sul melafonino commercializzato nel 2019. Chi è propenso a portarsi a casa un iPhone 11, infatti, può farlo sborsando una cifra pari a 629 euro. Sto parlando ovviamente della versione con taglio di memoria inferiore, il cui prezzo nello store ha raggiunto per la prima volta le cifre proposte da Amazon.

Chi invece ha nel mirino un Samsung Galaxy Note 20, da questo momento se lo può portare a casa spendendo 749 euro. Dunque, il volantino Unieuro consente al pubblico italiano di usufruire di uno sconto pari al 23% circa, rispetto al prezzo di listino. Dettaglio non di poco conto, considerando gli standard di questo store ed il fatto che ci apprestiamo a vivere le offerte del Black Friday 2020. Sarà interessante osservare il tipo di risposta del pubblico per promozioni simili.

Ulteriori offerte piazzate in questa campagna, potrete approfondirle su Trovavolantini. Dunque, valutate con grande attenzione le nuove offerte che sono state pensate in queste ore per il volantino Unieuro che ci condurrà dritti al Black Friday 2020, andando oltre i prezzi fissati per iPhone 11 e per il Samsung Galaxy Note 20.