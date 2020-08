Più stabile Magic UI 3.1 per Honor 20 con il nuovo aggiornamento 162

Giungono proprio oggi 20 agosto alcuni segnali particolarmente incoraggianti per gli utenti che si ritrovano con un device appartenente alla serie Honor 20. Dopo aver toccato con mano l’aggiornamento con Magic UI 3.1 nelle scorse settimane, come vi abbiamo riportato praticamente in tempo reale a suo tempo appena il pacchetto software ha messo piede in Italia, questo giovedì arrivano direttamente dalla Cina altri dettagli che la dicono lunga sullo sviluppo software di questi modelli.

Prime informazioni sul nuovo aggiornamento 162 per Honor 20

Grazie al sito Huawei Update, effettivamente, è possibile risalire alle prime informazioni relative all’aggiornamento 162 per Honor 20. Il peso del pacchetto software dovrebbe essere limitato, al punto che gli sviluppatori lo avrebbero rilasciato in queste ore, dando ovviamente priorità alla Cina come spesso avviene in queste circostanze, con il chiaro intento di assicurare maggiore stabilità a Magic UI 3.1. Dettaglio non di poco conto, considerando l’esordio dell’upgrade in questione lo scorso mese.

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non si hanno molte altre informazioni sul pacchetto software. Sappiamo ad esempio che per Honor 20 si apre ufficialmente la porta del firmware di agosto, mentre almeno sulla carta non dovremmo toccare con mano ulteriori funzioni. Solo con la piena distribuzione dell’upgrade in Italia avremo altre indicazioni, magari a proposito di nuove ed improbabili funzioni messe a disposizione del pubblico. Insomma, lo scorcio finale del mese di agosto potrebbe rivelarsi molto interessanti per tutti coloro che attendono segnali concreti dal produttore asiatico.

Questione, dunque, che andrà ripresa nei prossimi giorni, in modo da mettere bene a fuoco la ragion d’essere dell’intervento sul fronte software da parte dei tecnici. Appena l’aggiornamento sarà disponibile anche sui vostri Honor 20, segnalateci eventuali feedback meritevoli nell’area commenti, così da sapere cosa ci aspetta con il tanto atteso pacchetto software ottimizzato sui device commercializzati nel 2019.