Dalila Cavalera canta Sally a All Together Now, nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 18 novembre. La sua performance sulle note di uno dei brani più apprezzati della discografia del Blasco convince sui social, convince la giuria e il muro umano del programma e raggiunge anche l’attento orecchio di Vasco Rossi.

Dalila Cavalera canta Sally a All Together Now e mai, probabilmente, avrebbe pensato di raggiungere l’artista artefice del successo che ha deciso di reinterpretare per il talent show Mediaset. La condivisione di Vasco Rossi è arrivata stamattina, nelle sue storie su Instagram. Il Blasco si è limitato a condividere un articolo che commentava con parole lusinghiere l’esibizione di Dalila, non solo per l’esecuzione di Sally ma anche per il brano precedente, anche questo del repertorio del Blasco.

Nella puntata precedente, infatti, Dalila Cavalera aveva conquistato tutti portando sul palco Gabri, nella sua inedita e originale versione. Dalila infatti non si limita alla mera esecuzione del pezzo che sceglie ma ci mette tutta se stessa, tutta la sua anima e l’impegno necessario a rendere quei pochi minuti dal vivo espressione dei suoi sentimenti e del suo cuore musicale.

Dalila Cavalera canta Sally a All Together Now: il video

Scopriamo qualcosa di più sulle due canzoni di Vasco Rossi portate da Dalila Cavalera a All Together Now.

Sally di Vasco Rossi

Sally è uno dei brani più conosciuti e apprezzati del repertorio di Vasco Rossi. Scritto da Vasco con Tullio Ferro, è prodotto da Celsio Valli. Nel 2002 finì nella raccolta Tracks di Vasco. Sally è nata a bordo di una barca, nel corso di una vacanza; non è dedicata ad una donna particolare ma deriva da una serata di divertimento di grande ispirazione per il cantante.

Gabri di Vasco Rossi

Gabri è uno dei pezzi contenuti nell’album Gli Spari Sopra di Vasco Rossi, pubblicato nel 1993. Di recente è stata svelata l’identità della donna, che a 16 anni aveva una relazione con il Blasco. Si chiama Gabriella Sturiani la protagonista della canzone di Vasco e oggi ha 46 anni; lo conquistò più o meno 30 anni fa e finì in uno dei suoi brani più belli. Gabri è la mamma di Lorenzo, figlio di Vasco.